Vasemmistoliiton johto esittää Jussi Saramoa opetusministeriksi kevään ajaksi – Saramo on ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja

Vasemmistoliiton puoluehallitus esittää kansanedustaja Jussi Saramoa opetusministeriksi Li Anderssonin vanhempainvapaan ajaksi. Vantaalainen Saramo, 41, on ensimmäisen kauden kansanedustaja ja puolueen ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Valinnan tekee puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous syyskuun aikana.

Saramo kertoo tiedotteessa pitävänsä tasa-arvoista koulutusta toimivan hyvinvointivaltion ytimenä ja parhaana mahdollisena tulevaisuusinvestointina.

– Li Andersson on tehnyt hienoa ja kunnianhimoista työtä tällä saralla, ja mikäli puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous niin päättää, olen valmis jatkamaan sitä työtä, Saramo kirjoittaa tiedotteessa.

Saramo on aiemmin toiminut vasemmistoliiton nuorisojärjestön puheenjohtajana vuosina 2005-2009 sekä Jyrki Kataisen (kok.) hallituksessa kulttuuri- ja urheiluministerinä toimineen Paavo Arhinmäen erityisavustajana 2011-2014. Eduskunnassa hän on valtiovarainvaliokunnan jäsen.

Koulutukseltaan Saramo on datanomi.

Vpj:t tukevat Anderssonia kevään ajan

Vasemmistoliitto kertoo tiedotteessa, että puoluehallituksen kokouksessa kannatusta sai myös kaksi muuta ehdokasta ja että ministeriehdokkaaksi voi asettua yhteiskokoukseen asti.

Andersson ilmoitti raskaudestaan keskiviikkona. Hän aikoo jättää ministerin tehtävät väliaikaisesti joulun jälkeen, ja tehtävään valitaan sijainen kevään ajaksi.

Andersson on kertonut, että vanhempainvapaan aikana hän pyrkii hoitamaan puolueen puheenjohtajuuteen liittyvät tehtävät ja kevään kuntavaalien mediaesiintymiset puolueen varapuheenjohtajien avustuksella. Saramon ohella vasemmistoliiton varapuheenjohtajia ovat Minna Minkkinen ja Jouni Jussinniemi.

STT

Kuvat: