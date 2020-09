VATT: ALV-alennus ei paranna kuluttajien ostovoimaa

Arvonlisäveron (ALV) alennukset näkyvät hinnoissa heikommin kuin veron nostot, selviää Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) tutkimuksesta.

VATT kirjoittaa tiedotteessa, että väliaikaista ALV-alennusta on ehdotettu keinoksi tukea koronaviruksen leviämisen aiheuttaman kriisin kurittamia aloja. Veronalennuksen on toivottu laskevan hintoja ja parantavan kuluttajien ostovoimaa. Tutkimuksen mukaan ALV-alennus johtaa kuitenkin usein yritysten parempiin katteisiin alhaisempien hintojen sijaan.

VATT kertoo, että tutkimus on julkaistu arvostetussa Journals of Political Economy -tiedelehdessä.

STT