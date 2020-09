Venäjä nimitti jälleen syytöksiä Navalnyin myrkyttämisestä ”absurdeiksi” – Merkel vihjaili myrkytyksen voivan vaikuttaa kaasuputkihankkeeseen

Venäjä kutsuu väitteitä maan osallisuudesta oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttämiseen ”absurdeiksi”.

Presidentti Vladimir Putinin edustaja Dimitri Peskov kuvasi väitettä ”mahdottomaksi hyväksyä”.

Sanasota Saksan ja Venäjän välillä Navalnyin myrkytyksestä yltyi entisestään sunnuntaina. Saksa harkitsee esittävänsä Venäjän vastaisia pakotteita, jos se ei pian anna selitystä tapauksesta, sanoi Saksan ulkoministeri Heiko Maas Bild-lehden haastattelussa.

Navalnyi on sairaalahoidossa Berliinissä. Saksa kertoi viime viikolla, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä.

Venäjä on jo aiemmin väittänyt, että Saksan tiedot olisivat jonkinlaista ”informaatiokampanjaa” maata vastaan.

Merkel vihjaili Navalnyin myrkytyksen saattavan vaikuttaa Nord Stream 2 -hankkeeseen

Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkyttämisen vaikutusta ”ei suljeta pois” arvioitaessa Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen jatkoa. Asiasta kertoo Merkelin tiedottaja.

Nord Stream 2 on rakenteilla oleva kaasuputki, joka kulkee Itämeren pohjassa Venäjältä Saksaan. Suomessa Fortum omistaa enemmistön saksalaisyhtiö Uniperista, joka on yksi hankkeen rahoittajista.

Navalnyin myrkytys on nostanut Saksassa kasvavia vaatimuksia, että hanke torpattaisiin kokonaan. Saksa kertoi viime viikolla, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän myrkyllä.

