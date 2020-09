Venäjä tuomitsee lännen pakotteet Valko-Venäjää vastaan

Venäjä pitää länsimaiden linjaa pakotteiden määräämisestä Valko-Venäjälle mahdottomana hyväksyä. Ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan länsimaat ”jakelevat tuomioita” tavalla, joka ei sovi nykymaailmaan.

– Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että valkovenäläiset ovat täysin kykeneviä ratkaisemaan tämän ongelman itse, Lavrov sanoi.

Moskovassa opiskelijoille puhuneen Lavrovin arvostelu kohdistui erityisesti Liettuaan. Oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajalle turvapaikan tarjonneet ”liettualaiset naapurimme” olivat Lavrovin mukaan toimineet sopimattomasti eivätkä aivan demokraattisesti.

Baltian maat ilmoittivat eilen määränneensä maahantulokiellon presidentti Aljaksandr Lukashenkalle ja 29 muulle Valko-Venäjän hallinnon edustajalle. Myös EU:ssa valmistellaan henkilöpakotteita Valko-Venäjää kohtaan.

Lavrov sanoi tukevansa Lukashenkan ehdotusta perustuslaillisia uudistuksia koskevasta keskustelusta, johon Lavrovin mukaan myös muun kansalaisyhteiskunnan olisi syytä osallistua.

– Heidän olisi myös itse ilmaistava halukkuutensa tähän, Lavrov neuvoi.

Turvallisuusneuvosto koolla loppuviikosta

YK:n turvallisuusneuvosto pitää perjantaina epävirallisen kokouksen Valko-Venäjän kriisistä. Videokokous on julkinen, ja siihen osallistuu myös Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja, kertovat diplomaattilähteet.

Kokouksessa keskitytään maan ihmisoikeustilanteeseen sekä lehdistönvapauteen sen jälkeen kun Valko-Venäjältä karkotettiin ulkomaisia toimittajia viikonloppuna ja koko joukko muita menetti työlupansa. Koska kokous on epävirallinen, esimerkiksi turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten ei ole pakko ottaa siihen osaa.

Kokous järjestetään Viron pyynnöstä. Viro on turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen.

Joidenkin turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden, kuten Venäjän ja Kiinan, mielestä Valko-Venäjän tapahtumat eivät uhkaa muita maita vaan kuuluvat valtioiden sisäisiin asioihin, joihin turvallisuusneuvoston ei tulisi puuttua.

Valko-Venäjällä on ollut jatkuvia suurmielenosoituksia sen jälkeen, kun maassa pidettiin presidentinvaalit runsas kolme viikkoa sitten, Presidentti Lukashenkaväitti voittaneensa vaalit 80 prosentin äänisaaliilla. Opposition ja länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

STT

