Venäjän alue- ja paikallisvaalit voivat antaa vihiä Putinin keskushallinnon suosiosta

Venäjällä pidetään sunnuntaina alue- ja paikallisvaaleja osassa maata. Vaikka monet äänestykset käydään syrjäisillä seuduilla, vaalien tulokset saattavat olla tiukka paikka presidentti Vladimir Putinin johtamalle keskushallinnolle Moskovassa.

Aluevaalien arvioidaan olevan ilmapuntari Venäjän ensi vuoden parlamenttivaaleille.

Lisäjännitettä vaaleihin tuo oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen Siperiassa. Navalnyi oli alueella kampanjoimassa valtapuolue Yhtenäistä Venäjää vastaan ja paljastamassa puolueen jäsenten harjoittamaa lahjontaa.

Tomskissa asuva Jelena Basova ei aluksi ottanut uskoakseen, että Navalnyi oli myrkytetty hänen kotikaupungissaan. Sitten Basova katsoi Navalnyin videon paikallisesta korruptiosta.

– Kaikki muuttui selväksi. Hänet myrkytettiin, koska hän taisteli totuuden puolesta, Basova totesi ja päätti äänestää Navalnyin liikkeen ehdokasta.

Navalnyi oli kerännyt 3 000 kilometrin päässä Moskovasta sijaitsevassa Tomskissa todisteita siitä, kuinka Yhtenäisen Venäjän poliitikot olivat järjestelleet rakennusurakoita puoluetovereilleen.

Tulosta ääniä keskittämällä

Navalnyi on kääntänyt yhä enemmän huomionsa Venäjän alueille sen jälkeen, kun häntä on käytännössä estetty osallistumasta Venäjän valtakunnanpolitiikkaan, muun muassa presidentinvaaleihin.

Tukijoukkoineen Navalnyi on markkinoinut niin kutsuttua älykästä äänestämistä, jossa äänet pyritään keskittämään valtapuolueen ehdokkaan todennäköisimmin voittavalle kilpailijalle. Aidon opposition lisäksi nämä kilpailevat ehdokkaat ovat voineet olla niin kutsutun systeemiopposition edustajia puolueista, jotka yleensä tukevat Putinia Venäjän parlamentissa, mutta saattavat tehdä irtiottoja hallinnon alemmilla tasoilla.

Viime vuotta taktiikka onnistui myös Moskovassa, missä Kremlin tukemat ehdokkaat menettivät enemmistönsä kaupunginvaltuustossa. Tuhansia kilometrejä idempänä Habarovskissa kuvernööriksi valittiin Putinia normaalisti tukevien liberaalidemokraattien Sergei Furgal. Kun hänet pidätettiin ja erotettiin heinäkuussa, alkoivat mielenosoitukset, jotka eivät ole vieläkään laantuneet.

Novosibirsk, Irkutsk, Komi, Arkangel

Sunnuntain vaaleissa mielenkiinto kohdistuu muun muassa Novosibirskin alueelle, missä Navalanyin liike ja kommunistipuolue haastavat hallitsevaa puoluetta alueparlamentin ja kuvernöörin vaaleissa. Oikeus tosin esti opposition Daniil Markelovia osallistumasta vaaliin, koska kahden tukijan nimikirjoituksia väitettiin väärennetyiksi. Navalnyi tuki Markelovia viimeisessä videopostauksessaan ennen myrkytystä.

Lisäksi Kremlin tukemilla ehdokkailla on edessään kovia haasteita kuvernöörinvaaleissa Irkutskin ja Arkangelin alueilla sekä Komin tasavallassa. Kahdessa viimeksi mainitussa paikallisen väestön vihaa Moskovaa kohtaan ovat lisänneet suunnitelmat perustaa alueille kaatopaikkoja pääkaupungista tuotaville jätteille.

Venäjän syrjäisemmät alueet ovat myös kärsineet suhteellisesti pahemmin koronavirusepidemiasta ja olleet huonommin varustautuneita sen hoitoon, mikä on lisännyt katkeruutta keskushallintoa kohtaan.

Apaattisuus paha uhka

Ruotsin Ulkopoliittisen instituutin Venäjä-ohjelman johtajan Martin Kraghin mukaan paikallis- ja aluevaalien tuloksella voi olla ainakin symbolista vaikutusta koko maan politiikkaan.

– Vaikka budjetit ja muut resurssit ovat hyvin keskitettyjä eikä painavaa päätöksentekoa paljon tapahdu, on silti mahdollista lähettää poliittinen viesti, Kragh arvioi.

Siperiassa ja Kauko-idässä luottamus Moskovan keskushallintoon on jo perinteisesti vähäistä, ovathan monet alueen asukkaat syystä tai toisesta syrjäseuduille karkotettujen jälkeläisiä. Nykyisiä vallanpitäjiä vastaan taistelevilla on kuitenkin vastassaan merkittävä haaste, poliittinen apatia.

– Ihmisiin on iskostettu ajatus, ettei heillä ole valtaa. Lisäksi ajatellaan, että politiikka on jotain likaista, sanoo Navalnyin liikkeessä vapaaehtoisena työskentelevä Mitja Nemtsev.

– Se on väärin. Paikalliset viranomaiset kykenevät kyllä järjestämään asioita, kuten Habarovskissa, hän lisää.

STT

