Venäjän pääministeri vierailee Valko-Venäjällä

Venäjän pääministeri Mihail Mishustin vierailee tänään Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä.

Venäjä on asettunut yhä selvemmin tukemaan Valko-Venäjän presidentin Aljaksandr Lukashenkanhallintoa. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov syytti aiemmin tällä viikolla länsimaita pyrkimyksistä sekaantua Valko-Venäjän sisäisiin asioihin ja tuomitsi Baltian maiden määräämät henkilöpakotteet Lukashenkalle ja muille hallinnon edustajille.

Valko-Venäjällä on ollut laajamittaisia mielenosoituksia runsas kolme viikko sitten pidettyjen presidentinvaalien jälkeen, kun maata 26 vuotta hallinnut Lukashenka ilmoitti voittaneensa vaalit ylivoimaisesti. Mielenosoittajat vaativat Lukashenkan eroa.

Länsimaiden mukaan vaalit olivat vilpilliset.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin ottanut esille mahdollisen sotilaallisen tuen Valko-Venäjälle, jos tilanne alkaa riistäytyä hallinnasta.

