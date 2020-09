Venäjän poliisi haluaa kuulustella Navalnyia ja olla paikalla, kun saksalaiset kuulevat häntä

Venäjän poliisi haluaa kuulustella oppositiojohtaja Aleksei Navalnyia, kertovat viranomaiset. Navalnyi on hoidossa berliiniläisessä sairaalassa myrkytyksen vuoksi.

Siperian aluehallinnon mukaan Saksan viranomaisilta pyydetään lupaa oppositiojohtajan kuulemiseen. Tämän lisäksi venäläiset haluavat olla paikalla, ”kun saksalaiskollegat kuulevat Navalnyia, lääkäreitä ja asiantuntijoita”, sanottiin asiaa hoitavan Siperian alueellisen poliisin tiedotteessa. Venäläiset haluavat myös mahdollisuuden esittää Navalnyille tarkentavia kysymyksiä.

Saksalaisten mukaan on kiistattomasti todistettu, että Navalnyi myrkytettiin Novitshok-ryhmän hermomyrkyllä Siperiassa. Venäjän mukaan Navalnyia Venäjällä hoidettaessa hänestä ei löydetty merkkejä myrkytyksestä.

Venäläislääkärit kuitenkin antoivat Navalnyille hermomyrkkytapauksissa käytettävää vastalääkettä, atropiinia, mikä todennäköisesti pelasti hänen henkensä.

Venäjä on kutsunut myrkytyssyytöksiä absurdeiksi, kun taas länsilänsimaiden poliitikot ovat vaatineet Venäjää todistamaan, ettei ole osallinen myrkytykseen. Venäjä on kuitenkin kieltäytynyt avaamasta tapauksesta rikostutkintaa vedoten lääkärinlausuntoihin, joiden mukaan merkkejä myrkytyksestä ei ollut.

Majapaikat käyty läpi

Siperialaisviranomaiset kertoivat perjantaina käyneensä läpi Navalnyin majapaikat sekä paikat, joissa oppositiojohtaja ruokaili. Viranomaisten mukaan Navalnyi oli myös juonut viiniä sekä ”alkoholia sisältäneen cocktailin”.

Kaikki Navalnyin seurassa olleet ihmiset yhtä lukuun ottamatta on niin ikään tavoitettu. Poliisi jäljittää parhaillaan matkustajia, jotka olivat mukana samalla Siperian Tomskista lähteneellä lennolla, jolla Navalnyi sairastui nelisen viikkoa sitten.

Navalnyin kunto on koko ajan parantunut, ja hän pystyy sairaalan mukaan jo reagoimaan puheeseen. Lääkärit eivät toistaiseksi ole halunneet kertoa, paraneeko hän täysin.

STT

Kuvat: