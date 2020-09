Sisäministeri Ohisalo pitäisi nykyisen maahantulon raja-arvon ennallaan – käytäntö johtanut poukkoiluun Suomen naapurimaista saapuville

Sisäministeri ja vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo ei pidä tarpeellisena nostaa maahantulon raja-arvoa niin sanotuista korkean koronailmaantuvuuden maista matkustaville.

– Itse näen, että kun hallitus on nämä yhdessä linjannut, tässä pysytään ainakin tässä kohtaa, hän sanoi toimittajille puhelinhaastattelussa lauantaina puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä.

Tällä hetkellä Suomeen saa matkustaa vapaasti maista, joissa on enintään 25 koronavirustapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden edellisen viikon aikana. Se on johtanut poukkoilevaan käytäntöön muun muassa Suomen rajamaiden, Viron ja Ruotsin, kanssa. Viikko sitten rajoitus ehdittiin poistaa näistä maista Suomeen tulevilta matkustajilta. Koska tautitilanne niissä sen jälkeen paheni, hallitus päätti torstaina linjauksensa mukaan ottaa rajoitukset vapaa-ajan matkustamiseen uudelleen käyttöön maanantaista lähtien.

Hallitus tarkastelee tällä hetkellä viikoittain maiden koronatilannetta ja muuttaa matkustusrajoituksia tarvittaessa maakohtaisesti.

Matkailuala toivoisi raja-arvon nostoa

Matkailualan yritykset ovat syyttäneet hallitusta ennakoimattomuudesta, kun maalistaukset muuttuvat edestakaisin.

Perjantaina Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRa totesi, että Suomi menee maanantaina käytännössä kiinni, koska kaikki matkailun kannalta tärkeät maat ovat korkean ilmaantuvuuden maita Suomen linjauksen mukaan eikä niistä sallita vapaa-ajan matkailua. MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi ehdotti, että korkean ilmaantuvuuden raja nostettaisiin EU:n komission suosituksen mukaan 50 tapaukseen.

Ohisalon mukaan pitää olla oikeasuhtaisia toimia jatkuvasti, mahdollistaa ihmisten jouhevaa liikkumista pandemiasta huolimatta mutta samaan aikaan torjua tautia.

– Tämä on jatkuvasti yhteensoviteltava palapeli, ei mikään helppo sellainen, mutta kyllä tässä mahdollisuudet Suomeen matkailuun myös on, hän sanoi.

Kohdennetummat rajoitteet tulossa

Ohisalo muistuttaa, että jykevistä rajoitustoimista ollaan joka tapauksessa pian siirtymässä kohti kohdennetumpia matkustusrajoituksia.

Marraskuun lopussa on tarkoitus ottaa käyttöön pysyvä malli, jonka myötä sisärajatarkastukset poistuvat ja tilalle tulee testaamiseen perustuva malli.

– Ajatus on, että myös niistä yli 25 (tapauksen) maista voi Suomeen tulla, mutta tarvitaan nimenomaan se testi ja toinen testi sen perään, jolloin sitä potentiaalista karanteeniaikaa voidaan lyhentää.

Rajoitus vapaa-ajan matkustamiselle tulee voimaan maanantaina uudelleen myös Suomen ja Islannin, Norjan, Saksan ja Slovakian välisessä liikenteessä reilun viikon vapaan matkustamisen jälkeen.

Saila Kiuttu

STT

