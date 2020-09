Venäläinen tennistähti Daniil Medvedev jatkaa Yhdysvaltain avoimissa eli US Openissa kolmannelle kierrokselle.

Maailman listan viidentenä oleva Medvedev päihitti Australian Christopher O’Connelin erin 6-3, 6-2, 6-4.

Australialainen on maailman listalla sijalla 116.

24-vuotias venäläinen hakee turnauksessa ensimmäistä grand slam -voittoaan. Viime vuonna hän hävisi US Open -finaalissa Espanjan Rafael Nadalille.

STT

