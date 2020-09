Kaikki matkustajat evakuoitu karille ajaneelta Amorellalta, seuraavaksi evakuoidaan osa miehistöstä

Kaikki matkustajat on evakuoitu karille ajaneelta Viking Linen Amorella-alukselta. Asiasta kertoi Twitterissä Länsi-Suomen merivartiosto.

Hieman kello viiden jälkeen iltapäivällä julkaistun tviitiin mukaan seuraavaksi evakuoidaan osa miehistöstä. Viking Linen mukaan aluksella oli noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä.

Amorella ajoi karille tänään iltapäivällä Ahvenanmaan saaristossa. Viking Linen mukaan pohjakosketus tapahtui kello 12.50. Tämän jälkeen alus ajettiin Järsö-nimisen saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Järsö on saari Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella Suomen aluevesillä.

Onnettomuuspaikalle hälytettiin useita yksiköitä. Merivartiosto kertoi Twitterissä hieman ennen kello kolmea iltapäivällä, että paikalle oli saapunut jo 11 yksikköä ja lisää oli matkalla.

Ruotsalaislehti Aftonbladet on julkaissut nauhoitteen, jonka lehti kertoo olevan Amorella-aluksen hätänauhoite. Nauhoitteen mukaan Amorella lähetti mayday -kutsun, jossa se kertoi, että laivassa on vuotoja useissa eri osastoissa.

Nauhoitteella sanotaan myös, että vuotoja olisi laivan alemmissa osissa. Ruotsin merivartioston edustaja on sanonut lehdelle, ettei se voi vahvistaa tietoa varmasti, mutta on saanut toisen käden tietoa asiasta.

Viking Linen mukaan henkilövahinkoja ei ole todettu. Tiedossa ei vielä ole, mistä onnettomuus johtui.

SPR: Strandnäsin koululle avataan evakuointikeskus

Länsi-Suomen merivartiosto on kertonut Twitterissä, että onnettomuuden takia perustetaan evakuointikeskus, jonka perustamisen koordinoi Ahvenanmaan paikallinen meripelastuksen johtoryhmä. Johtoryhmä myös vastaa keskuksen toiminnasta.

Suomen Punaisen Ristin koulutetut vapaaehtoiset tukevat viranomaisia Viking Amorellan karille ajamisen yhteydessä, kertoi puolestaan Suomen Punaisen Ristin Ahvenanmaan valmiuspäällikkö Olof Collin STT:lle.

SPR:n mukaan evakuointikeskus sijaitsee Strandnäsin koulussa Maarianhaminassa, jonne paikalle saapuu 40-50 SPR:n vapaaehtoista. He tarjoavat evakuoiduille henkistä tukea, ruokaa ja juomaa.

Collin ei kommentoinut iltapäivästä, tulevatko kaikki laivan matkustajat koululle ja mikä matkustajien vointi tällä hetkellä on.

Matkustaja kuvaili kuulleensa kovan, raapimiselta kuulostavan äänen

Amorellalla matkustajana ollut Eva Vaihinen kertoi STT:lle kuulleensa kovan, raapimiselta kuulostavan äänen, kun alus osui pohjaan.

– Heti sen jälkeen alus notkahti hieman vasemmalle puolelle. Ei se täysin vinoon mennyt, mutta hieman.

Pohjakosketuksesta kerrottiin Vaihisen mukaan kuulutuksella, jossa kerrottiin myös, että matkaa jatketaan ja tilannetta pysähdytään tutkimaan jossakin.

Tapahtumia pian kello kahden jälkeen iltapäivällä kommentoineen Vaihisen kertoman perusteella tilanne aluksella oli tuolloin rauhallinen.

– Meille matkustajille on jaettu pelastusliivit, ja henkilökunta kulkee ympäriinsä ja antaa vettä, kahvia ja hedelmiä. He ovat ihan rauhallisia, Vaihinen kertoi.

Hänen mukaansa Amorellan ympärillä pyöri pieni oranssi alus, jossa on kolme oranssipukuista miestä.

– En tiedä, mitä he tekevät, ehkä tutkivat vaurioita.

Amorellan edellinen karilleajo vuonna 2013

Amorella -alus on ajanut karille aiemminkin. Edellinen karilleajo sattui Ahvenanmaan saaristossa joulukuussa 2013.

Varustamon mukaan turmaa edelsi silloin osittainen sähkökatko, jolloin moottorit ja ohjaus lakkasivat toimimasta. Myöskään aluksen apumoottorit eivät käynnistyneet, koska niille tehtiin samaan aikaan huoltotöitä.

Varustamo kertoi, että työntekijöiden välinen väärinkäsitys johti tuolloin siihen, että huoltotöihin ryhdyttiin kapealla saaristoväylällä. Koska apumoottorit eivät käynnistyneet, aluksen ohjaus menetettiin ja alus ajautui karille.

Syyskuussa 2009 taas sähkövika jätti aluksen ajelehtimaan tunniksi ilman sähköjä. Aluksen koneet ja pääasialliset ohjauslaitteet lakkasivat toimimasta. Sähkökatkos johtui silloin polttoainejärjestelmän sähköviasta.

Viking Linen verkkosivujen mukaan M/S Amorella liikennöi reitillä Turku‒Tukholma. Se lähtee joka aamu Turusta ja palaa takaisin seuraavana aamuna.

Alus on rakennettu vuonna 1988 Jugoslaviassa alueella, joka on osa nykyistä Kroatiaa. Laivaesitteen mukaan pituutta Amorellalla on 169,4 metriä ja leveyttä 27,6 metriä. Syväys on 6,35 metriä.

Alukselle mahtuu 2 480 matkustajaa, ja hyttipaikkoja on 1 946.

Juttua on korjattu klo 19.11: Amorella-alus on rakennettu vuonna 1988 Jugoslaviassa alueella, joka on osa nykyistä Kroatiaa.

Ilmo Ilkka, Olli-Pekka Paajanen, Sanna Raita-aho, Minna Pulli

STT

