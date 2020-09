Virusrajoituksien rikkomisesta voi jatkossa saada Englannissa yli kymppitonnin sakon

Englannissa voi jatkossa saada yli kymppitonnin sakon, jos kieltäytyy eristäytymästä koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Britannian pääministeri Boris Johnson ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että saarivaltiossa on käynnissä koronaviruksen toinen aalto. Samalla hän ilmoitti uusista virusrajoituksista, jotka koskevat miljoonia ihmisiä Englannin luoteis-, pohjois- ja keski-osissa.

Myöhään lauantaina Johnson kertoi, että 28. syyskuuta alkaen laki velvoittaa ihmisiä eristäytymään, jos heillä on todettu koronatartunta tai jos terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n jäljitysohjelma niin käskee.

– Paras tapa taistella tätä virusta vastaan on se, että kaikki noudattavat sääntöjä ja eristäytyvät, jos he ovat vaarassa tartuttaa koronaviruksen eteenpäin, Johnson sanoi tiedotteessa.

Nykyisellään oireellisia tai positiivisen testituloksen saaneita pyydetään eristäytymään kymmenen päivän ajaksi. Edellä mainittujen ihmisten kanssa asuvien tulee sen sijaan eristäytyä 14 päivän ajan.

Sakot eristäytymismääräyksen rikkomisesta lähtevät tuhannesta punnasta. Toistuvista tai vakavista rikkomuksista voi saada jopa 10 000 punnan eli noin 10 900 euron sakon. Viranomaisten mukaan vakaviin rikkomuksiin kuuluu muun muassa se, jos yritys uhkaa eristäytyviä työntekijöitä irtisanomisilla.

Kannustimena sääntöjen noudattamiseen pienituloiset voivat hakea ylimääräistä 500 punnan suuruista kertatukea, jos he eivät voi tehdä työtään kotoa eristäytymisensä aikana. Johnson painotti, ettei hän halua maahan tilannetta, jossa ihmiset eivät koe voivansa eristäytyä taloudellisten syiden vuoksi.

Britanniassa viidenneksi eniten koronakuolemia maailmassa

Britanniassa on kirjattu lähes 42 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Saarivaltiossa on ollut määrällisesti eniten koronakuolemia Euroopan alueella.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan koronakuolemia on kirjattu Britanniassa määrällisesti viidenneksi eniten koko maailmassa. Britannian edellä ovat vain Yhdysvallat, Brasilia, Intia ja Meksiko.

Sadantuhannen koronakuoleman raja on ylittynyt Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Brasiliassa kuolemantapauksia on kirjattu yli 136 000, kun taas Yhdysvalloissa koronakuolemien määrä lähenteli Johns Hopkinsin mukaan sunnuntaiaamuyöstä Suomen aikaa jo 200 000:tta.

Britanniassa koronatilanne ehti kesällä jo jossain määrin helpottaa, mutta tartuntojen määrä on lähtenyt jälleen jyrkkään nousuun. Johnson varoitti perjantaina, että Britanniassa on käynnissä toinen koronavirusaalto.

– Me näemme sen Ranskassa, Espanjassa, ympäri Eurooppaa – on ollut valitettavasti täysin väistämätöntä, että näemme sen vielä tässäkin maassa, pääministeri sanoi.

Mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa Lontoossa

Britanniassa on varmistettu Johns Hopkinsin mukaan lähes 400 000 koronavirustartuntaa.

Tällä viikolla maassa tuli voimaan muun muassa määräys, joka rajoittaa julkisia tapaamisia niin, että enintään kuusi eri kotitalouksista olevaa ihmistä saa kokoontua yhteen. Lisäksi ympäri maata on otettu käyttöön paikallisempia toimia.

Johnson on kuitenkin ilmaissut haluttomuutensa ottaa käyttöön uusia tiukkoja maanlaajuisia liikkumisrajoituksia. Lisäksi osa hänen oman puolueensa konservatiivipäättäjistä on tuominnut nykyiset rajoitukset kovaäänisesti.

Britannian pääkaupungissa Lontoossa sijaitsevalla Trafalgarin aukiolla ottivat lauantaina poliisin kanssa yhteen rokotuksia ja liikkumisrajoituksia vastustavat mielenosoittajat. Poliisin mukaan 32 ihmistä pidätettiin.

