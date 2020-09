WHO: Viime viikolla saavutettiin uusi huippu koronatartuntojen määrässä

Viime viikolla tehtiin uusi ennätys koko maailmassa todettujen koronavirustartuntojen määrässä, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO.

WHO:n tilastojen mukaan viime viikon aikana vahvistettiin lähes kaksi miljoonaa uutta tartuntatapausta. Se on kuusi prosenttia enemmän kuin edellisellä viikolla ja korkein yksittäisenä viikkona kirjattu lukema.

Tartuntojen määrää ei voi suoraan verrata kevään lukemiin, koska testaaminen on nyt paljon laajamittaisempaa ympäri maailman.

Koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä puolestaan väheni viime viikolla hieman edellisviikosta. Euroopassa uusia kuolemia kuitenkin todettiin yli neljäsosa edellisviikkoa enemmän. Eniten suhteellista kasvua koronakuolemissa oli Euroopan maista Unkarissa ja Tanskassa.

Koronakuolemia todettiin viikon aikana koko maailmassa vajaat 38 000.

Viikoittaiset tartuntamäärät nousivat WHO:n mukaan lähes kaikilla maailman alueilla. Pudotusta edelliseen viikkoon verrattuna oli vain Afrikassa.

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmassa on todettu yhteensä yli 31 miljoonaa koronavirustartuntaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu yli 960 000.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html

STT

