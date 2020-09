Yhdysvallat kieltää Tiktokin ja Wechatin lataamisen sunnuntaista lukien

Yhdysvallat kieltää Tiktok- ja Wechat-sovellusten lataamisen maassa sunnuntaista lähtien, kertovat viranomaiset.

Viesti- ja maksusovellus Wechatin toiminta myös käytännössä päättyy. Tiktokia voi käyttää 12. marraskuuta asti.

Yhdysvallat on pitänyt sovelluksia turvallisuusuhkana ja väittänyt Kiinan käyttävän niitä muun muassa teollisuusvakoiluun. Presidentti Donald Trump allekirjoitti elokuussa asetuksen, jonka mukaan Tiktokin omistavan ByteDancen tulee myydä Yhdysvaltain-toimintonsa amerikkalaiselle yritykselle. Muuten amerikkalaisilta kielletään liiketoimet yrityksen kanssa.

Taannoin ohjelmistoyhtiö Oracle teki sovelluksesta ostotarjouksen. Sitä ennen ohjelmistojätti Microsoft oli ilmoittanut, että ByteDance oli torjunut sen ostotarjouksen.

Talouslehti Financial Times kertoi omien lähteidensä pohjalta ennen Yhdysvaltain tuoreinta linjausta, että ByteDance on sitoutunut listaamaan Tiktokin pörssiin Yhdysvalloissa jossain kohtaa Oracle-kaupan jälkeen. Vakuutuksen tarkoituksena on ollut estää sovelluksen toiminnan kieltäminen.

Tiktok vienyt asian oikeuteen

Tiktok tuomitsi linjauksen uhkaavasta lataus- ja käyttökiellosta epäoikeudenmukaiseksi. Sovellus on kehittäjiensä mukaan sitoutunut lisäämään läpinäkyvyyttään ennennäkemättömällä määrällä.

Videoiden jakamiseen käytetty Tiktok on valtavan suosittu sovellus erityisesti teini-ikäisten parissa. Sitä on ladattu yksin Yhdysvalloissa jo 175 miljoonaa kertaa.

Wechat on puolestaan kiinalaisjätti Tencentin omistama sovellus. Monikäyttöinen sovellus on laajassa käytössä Kiinassa ja kiinalaisten parissa myös kotimaansa ulkopuolella.

Tiktok on jo aiemmin haastanut Trumpin toimeenpanomääräyksen oikeudessa. Se on kiistänyt Yhdysvaltain syytökset vakoilusta ja vakuuttanut, ettei se ole koskaan luovuttanut yhdysvaltalaista käyttäjädataansa Kiinan viranomaisille.

Kiinan mukaan Trumpin linjauksissa on kyse poliittisesta ajojahdista. Kiinan ja Yhdysvaltain välit ovat kiristyneet ennätyskireiksi viime kuukausina.

