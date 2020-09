Yhdysvallat väittää YK:n Iran-pakotteiden olevan jälleen voimassa – kiista ajautunut pattitilanteeseen turvallisuusneuvostossa

Yhdysvallat on yksipuolisesti julistanut YK:n Iranin-vastaisten pakotteiden olevan jälleen voimassa. Asiasta kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo lauantaina paikallista aikaa. Pompeo uhkasi lisäksi seurauksilla, jos muut YK:n jäsenvaltiot eivät pane pakotteita täytäntöön.

Kyse on Iranin ydinsopimukseen liittyvistä pakotteista, joita Yhdysvallat on yrittänyt ajaa uudelleen voimaan YK:n turvallisuusneuvostossa. Se on kuitenkin jäänyt neuvostossa pitkälti vaille tukea. Eurooppalaisten jäsenvaltioiden mukaan pakotteet eivät ole voimassa. Myös Kiina ja Venäjä ovat pakotteita vastaan.

– Kaikki päätökset tai toimet pakotteiden palauttamiseen liittyen ovat vailla laillista pohjaa, Ranska, Britannia ja Saksa linjasivat perjantaina turvallisuusneuvostolle lähetetyssä ja uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä.

AFP:n mukaan Pompeon mainitsemissa seurauksissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että Yhdysvallat olisi valmis rajoittamaan pakotteita rikkovien maiden pääsyä Yhdysvaltojen markkinoille. Lisätietoa seurauksista on Pompeon mukaan luvassa myöhemmin. Presidentti Donald Trumpin odotetaan mahdollisesti valottavan asiaa, kun hän puhuu YK:n yleiskokouksessa alkavalla viikolla.

Pakotekiistan on arvioitu paitsi etäännyttävän Yhdysvaltoja muista maista myös lisäävän kansainvälisiä jännitteitä.

– Venäjä ja Kiina istuvat tyytyväisinä ja syövät popcornia, kun Yhdysvaltojen ja sen eurooppalaisten liittolaisten välille aukeaa valtava epävakautta tuova juopa, eräs YK:n diplomaatti arvioi AFP:n mukaan.

Yhdysvallat hävisi äänestyksen asevientikiellosta

Yhdysvallat vetäytyi Iranin kanssa solmitusta ydinsopimuksesta vuonna 2018 Trumpin päätöksellä. Sanktiokysymyksessä Yhdysvallat kuitenkin katsoo olevansa edelleen sopimuksen osapuoli.

Elokuun puolivälissä Yhdysvallat hävisi turvallisuusneuvostossa äänestyksen Iranin asevientikiellon jatkosta. Asevientikiellon on määrä raueta lokakuun puolivälissä. Asiasta sovittiin ydinsopimuksessa, jonka Iran solmi YK:n turvallisuusneuvoston viiden pysyvän jäsenen – Britannian, Kiinan, Ranskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen – sekä Saksan kanssa vuonna 2015.

Yhdysvallat ilmoitti pyrkivänsä Iranin sanktioiden palauttamiseen kiisteltyä sopimusteknistä yksityiskohtaa hyödyntämällä. Sopimuksessa mukana oleva maa voi yksipuolisesti vaatia sanktioiden palauttamista, jos Iran rikkoo sopimuksen ehtoja.

