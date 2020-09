Yhdysvalloissa yli puolet nuorista aikuisista asuu vanhempiensa luona

Yhdysvalloissa yli puolet 18-29-vuotiaista asuu vanhempiensa luona, käy ilmi Pew-tutkimuslaitoksen selvityksestä.

Vähintään yhden vanhempansa kanssa asuvien osuus ikäryhmästä kasvoi 47 prosentista 52:een helmikuun ja toukokuun välillä ja pysyi samalla tasolla tarkastelujakson loppuun eli heinäkuuhun asti. Se tarkoittaa noin 26,6 miljoonaa vanhempiensa kanssa asuvaa nuorta aikuista.

18-24-vuotiaista vanhemmillaan asui yli kaksi kolmasosaa. Osuus kasvoi heinäkuussa 71 prosenttiin helmikuun 63 prosentista.

Tutkijoiden mukaan koronavirukseen liittyvä talousahdinko ei yksin selitä kasvua, vaan kyse on pidempiaikaisesta kehityssuunnasta. Ilmiö on korostunein latinoväestössä, jonka nuorista aikuisista 58 prosenttia asuu jommankumman vanhemman tai molempien kanssa.

Vanhempien luona asuvien osuus oli jo ennen pandemiaa historiallisen korkealla tasolla. Vielä 1960-80-luvuilla vain noin kolmannes nuorista aikuisista asui vanhemmillaan.

Pew-tutkimus perustuu Yhdysvaltain työministeriön keräämään dataan, joka on peräisin kuukausittain noin 60 000 ihmisen otannalle tehdystä kyselytutkimuksesta.

STT

