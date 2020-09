Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut 87-vuotiaana – liberaalituomari sai uransa aikana rocktähtimäisen aseman

Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari Ruth Bader Ginsburg on kuollut 87-vuotiaana. Korkein oikeus kertoo asiasta Twitterissä.

Uutistoimistojen mukaan tuomioistuin kertoo tiedotteessa Ginsburgin kuolleen haimasyövän aiheuttamiin komplikaatioihin perjantaina paikallista aikaa.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan Ginsburg kuoli kotonaan Washingtonissa perheensä ympäröimänä. Hän oli toiminut tehtävässään 27 vuoden ajan.

Ginsburgin nimitti demokraattipresidentti Bill Clinton vuonna 1993, kertoo uutiskanava CNN. Uransa aikana Ginsburg ansaitsi lähes rocktähtimäisen aseman ja häntä kutsuttiin uutiskanavan mukaan muun muassa lempinimellä Notorius R.B.G. Lempinimellä viitattiin The Notorious B.I.G. -nimellä tunnettuun edesmenneeseen yhdysvaltalaiseen räpmuusikkoon.

Bloombergin mukaan Ginsburg oli maan korkeimman oikeuden toinen naistuomari ja hänen kautensa oli huipennus pitkälle oikeustieteelliselle uralle, jonka aikana hän edisti naisten oikeuksia.

Ginsburg oli sairastanut syövän useaan otteeseen. Kesällä hän kertoi olevansa kemoterapiahoidossa maksasyövän vuoksi. Hän sanoi tuolloin jatkavansa työssään niin kauan kuin hänen vointinsa sen sallii.

Trump voi päästä nimittämään lisää konservatiivituomareita

Iäkkään liberaalituomarin terveydentilaa on Donald Trumpin presidenttikaudella seurattu herkeämättä. Korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista neljä on parhaillaan liberaaleja.

Tuomarit voivat halutessaan pysyä virassaan kuolemaansa saakka, ja siten nimityksillä on tuntuva yhteiskunnallinen merkitys usein vuosikymmenien päähän.

CNN:n mukaan liberaalituomarin kuolema avaa Trumpille mahdollisuuden nimittää uusi tuomari Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen. Trumpin vastustajat pelkäävät presidentin pääsevän nimittämään oikeusistuimeen lisää konservatiivituomareita.

Liberaaleilla tuomareilla on ollut tärkeä rooli muun muassa aborttioikeuden säilyttämisessä Yhdysvalloissa konservatiivien rajoitusyrityksistä huolimatta. Lisäksi he ovat muun muassa estäneet presidentin valtaoikeuksien merkittävän lisäämisen.

—–

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

https://twitter.com/Scotus/status/1307103009235709952?s=20

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-18/justice-ginsburg-has-died-u-s-supreme-court-says-kf8vp52t?utm_source=twitter&utm_content=business&cmpid=socialflow-twitter-business&utm_medium=social&utm_campaign=socialflow-organic&__twitter_impression=true&sref=RIjqht9b

Uutiskanava CNN kertoo, että

Arttu Mäkelä

STT

Kuvat: