YK varoittaa syvenevästä oppimisen kriisistä – yhä useampi lapsi menettää mahdollisuuden tulevaisuuteen

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR varoittaa koronaviruskriisin pahentavan entisestään monien pakolaislasten ja -nuorten tilannetta. UNHCR:n torstaina julkaiseman raportin mukaan jo ennen koronaviruspandemiaa puolet pakolaislapsista ei käynyt koulua ja tilanne näyttää edelleen huononevan.

Erityisen surkea tilanne on yläkoulussa ja toisella asteella, ja tytöt ovat haavoittuvammassa asemassa kuin pojat.

Raportissa todetaan, että monet pakolaislapset eivät pääse kouluun joko koulujen sulkemisen vuoksi tai siksi, ettei koulumaksuihin, -pukuihin tai -kirjoihin tai teknologiaan ole varaa. Esimerkiksi kännyköitä, tabletteja tai internetyhteyttä ei välttämättä ole ollut lainkaan saatavilla, minkä vuoksi etäopetukseen osallistuminen ei ole ollut mahdollista. Osa lapsista ei pääse kouluun siksi, että heidän on työskenneltävä perheen elättämiseksi.

– Kaiken sen jälkeen, mitä he ovat kestäneet, emme voi viedä heiltä heidän tulevaisuuttaan kieltämällä heiltä kouluttautumista, sanoo YK:n pakolaiskomissaari Filippo Granditiedotteessa.

Grandi kertoo olevansa erityisen huolissaan vaikutuksista pakolaistyttöihin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu taata kaikille tasa-arvoinen koulutus. Vaikka kaikki eivät edelleenkään pääse kouluun, viimevuotiset luvut osoittavat merkkejä paremmasta.

Koronavirus on kuitenkin vaarantanut positiivisen kehityksen. UNCHR varoittaa, että jos toimiin ei ryhdytä, tähän asti saavutetut edistysaskeleet voivat valua hukkaan, joissakin tapauksissa pysyvästi.

Raportissa on hyödynnetty vuoden 2019 kouluvuoden dataa 12 maasta, joissa majailee yli puolet maailman pakolaislapsista.

https://www.unhcr.org/5f4f9a2b4

https://www.unhcr.org/news/press/2020/9/5f4cc3064/unhcr-report-coronavirus-dire-threat-refugee-education-half-worlds-refugee.html

STT

