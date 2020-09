Yle: Tiedot 1 800 miljardin epäilyttävistä tilisiirroista kertovat pankkien laiminlyövän rahanpesun ehkäisyn

Mittava tietovuoto koskien noin 1 800 miljardin euron epäilyttäviä rahansiirtoja vuosina 2000-2017 paljastaa, että pankit ovat laiminlyöneet rahanpesun ehkäisyn toistuvasti, kertoo Yle. Kansainvälisessä vuotoa tutkineessa toimittajaryhmässä ICIJ:ssä on Suomesta mukana Ylen MOT.

Pankkien papereiksi nimetty tietovuoto koostuu ilmoituksista, joita pankit ovat tehneet Yhdysvaltojen rahaliikennettä valvovalle FinCEN-viranomaiselle. Pankit ovat velvollisia ilmoittamaan epäillyistä rahanpesutapauksista.

Asiakirjoista löytyvät myös noin sadan suomalaisen yhtiön ja yksityishenkilöiden nimet. Ylen mukaan Nordea on ainoa aineistossa näkyvästi mukana oleva suomalaispankki. Nordean tilien kautta on kulkenut muiden pankkien epäilyttäviksi luokittelemia siirtoja yli 150 miljoonan euron arvosta.

Valtaosa näistä on tehty vuosien 2013-17 aikana. Aineiston mukaan Nordea on ainakin joissakin tapauksissa laiminlyönyt pankeille kuuluvaa velvollisuutta tuntea asiakkaansa, jotta rahanpesu voitaisiin estää.

Nordea toteaa Ylelle, ettei se hyväksy pankin käyttämistä rahanpesuun. Pankki kertoo myös tehneensä vuoden 2015 jälkeen useita toimia, joilla se on kohentanut rahanpesun ja muiden taloudellisten väärinkäytösten ehkäisyä.

Jokerien venäläisomistaja tarkkailtavana

Jääkiekkojoukkue Jokerien venäläisomistajat ovat tietovuodon mukaan olleet vuosien ajan tarkkailussa. Vladimir Potaninista ja hänen yhtiöistään on tehty useita ilmoituksia.

Joukkueen päärahoittajana toimivan Potaninin tilisiirtoja on luokiteltu epäilyttäviksi useiden kymmenien miljardien eurojen edestä. Vuodettu aineisto ei sisällä tietoja Jokereiden rahaliikenteestä. Potanin ei halunnut kommentoida epäilyjä Ylelle.

Terrafamen kumppanista tehty useita ilmoituksia

Aineistosta selviää myös, että valtion kaivosyhtiö Terrafamen yhteistyökumppani Trafigura on ollut monesti rahanpesututkijoiden kiinnostuksen kohteena. Trafigura omistaa vuodesta 2017 lähtien Terrafamesta kolmanneksen.

Trafiguran yhteydessä selvitetään useiden kymmenien miljardien eurojen arvoisia epäilyttäviä tilisiirtoja. Hälytyskellot ovat soineet, koska Trafiguralla ollut yhteyksiä korruptioskandaaleihin eri puolella maailmaa. Lisäksi se on siirtänyt useita satoja miljoonia euroja veroparatiisiyhtiöille, joilla ei näytä olevan todellista liiketoimintaa.

Trafigura ei halunnut kommentoida epäilyjä Ylelle. Kommenttipyynnön torjui myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Työministeri Tuula Haatainen (sd.) tviittasi, että työ- ja elinkeinoministeriö perehtyy julki tulleisiin tietoihin ja kommentoi niitä sen jälkeen omistajaohjauksen näkökulmasta.

https://twitter.com/TuulaHaatainen/status/1307751015349997569

Nina Törnudd

STT

Kuvat: