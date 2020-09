Ylen gallup: SDP yhä suosituin puolue, kokoomus ottaa perussuomalaisia kiinni

Pääministeripuolue SDP on yhä Suomen suosituin puolue 21,4 prosentin kannatuksella, vaikka suosio laski kaksi prosenttiyksikköä aiemmasta, selviää Yleisradion teettämästä kyselystä.

Tutkimuspäällikkö Tuoma TurjaTaloustutkimuksesta sanoo, että SDP:n suosio kääntyi laskuun elokuun kahtena viimeisenä viikkona. Kannatus on laskenut eläkeläisten ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa, Turja sanoo Ylelle.

Perussuomalaiset on toisiksi suosituin 18,8 prosentin kannatuksella. Sen kannatus laski 0,1 prosenttiyksikköä. Toinen oppositiopuolue kokoomus otti kyselyssä perussuomalaisia kiinni kasvattamalla suosiotaan 18,3 prosenttiin.

Vihreiden kannatus nousi hieman 11,7 prosenttiin ja keskustan 11,3 prosenttiin. Vasemmiston kannatus laski hieman 8,0 prosenttiin.

RKP:n kannatus oli 4,1 prosenttia, KD:n 3,0 prosenttia ja nyt liikkeen 1,3 prosenttia.

Taloustutkimuksen tekemään kyselyyn haastateltiin 2 442 ihmistä, joista kantansa ilmoitti lähes 1 660 ihmistä. Tutkimus tehtiin 10.8.-1.9.2020.

Tutkimuksen virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.

https://yle.fi/uutiset/3-11523136

STT