Yli 60 vaurasta maata liittyy mukaan WHO:n suunnitelmaan, jonka tarkoitus on tukea köyhien maiden koronarokotusten saantia

Yli 60 vaurasta maata on liittynyt Maailman terveysjärjestö WHO:n tukemaan ohjelmaan, jonka tarkoitus on taata, että myös köyhillä mailla on mahdollisuus koronavirusrokotuksiin.

Euroopan unionin jäsenmaiden, mukaan lukien Suomen, puolesta mukaan ilmoittautui Euroopan komissio. Yhdysvallat ja Kiina eivät olleet maanantaina julkaistulla listalla.

WHO:n, Kansainvälisen rokoteallianssi Gavin ja epidemiavalmiusinnovaatioihin keskittyvän koalition CEPI:n oikeudenmukaiseen rokotustenjakoon perustuva mekanismi on kamppaillut rahoituksen saamiseksi. WHO oli kannustanut rikkaita maita tukemaan mekanismia viime viikon loppuun mennessä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti kritisoinut sitä, miten WHO on hoitanut koronaviruspandemiaa. Yhdysvallat vahvisti kesällä vetäytyvänsä järjestöstä.

