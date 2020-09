Yli puoli vuotta merellä jumissa olleet rohingya-muslimit rantautuivat Indonesiaan – ”Heitä pidettiin panttivankeina”

Indonesian rannikolle saapui maanantaina lähes 300 rohingya-muslimivähemmistöön kuuluvaa ihmistä, jotka kertoivat olleensa jumissa merellä seitsemän kuukautta.

Ainakin 30 ihmisen on arvioitu menehtyneen matkalla, ja monet tarvitsevat välitöntä lääkehoitoa. Matkustajien joukossa oli ainakin kymmenen lasta.

Ihmiset olivat lähteneet matkaan Bangladeshista. Rohingya-muslimeita auttavan järjestön mukaan salakuljettajat ovat voineet pitää heitä väkisin jumissa merellä, jotta he saisivat painostettua näiden perheet maksamaan heille enemmän rahaa.

– Näitä ihmisiä pidettiin panttivankeina, järjestön johtaja Chris Lewa sanoi.

Bangladeshissa asuu arviolta miljoona rohingya-pakolaista, jotka ovat paenneet kotimaansa Myanmarin vainoja.

Pakolaisleirien oloja on kuvattu vaikeiksi, minkä vuoksi monet ovat joutuneet turvautumaan salakuljettajiin päästäkseen joko Indonesiaan tai Malesiaan.

STT

