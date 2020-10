Pafos, Häcken, Örebro…

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen aloituskokoonpanon puolustuslinja koostui keskiviikkona Irlantia vastaan seuraavien joukkueiden pelaajista: KRC Genk (Belgia)–Pafos FC (Kypros)–BK Häcken (Ruotsi)–Örebro SK (Ruotsi).

Saman, Euroopan mittakaavassa kovin matalan kategorian pelaajilla on menty yli kaksi vuotta. Ja mitkä ovat olleet tulokset?

Suomi on sitten syksyn 2018 pelannut 17 sellaista ottelua, joissa on ollut panoksena joko EM-kisapaikka tai lohkovoitto Kansojen liigassa. Niistä kolmessatoista Huuhkajat on jättänyt vastustajan nollille.

Saldo on täysin käsittämätön, kun miettii Suomen viettäneen otteluvoitottoman vuoden 2016. On, vaikka maalivahti lukeutuukin Euroopan ja maailman huipun tuntumaan. Loppujen lopuksi Lukas Hradeckyn huipputorjuntoja on tarvittu melko harvoin samalla tavalla kuin tarvittiin eilen viime hetkillä.

Yhtäkkiä Huuhkajista on tullut joukkue, joka kääntää käytännössä kaikki tiukat ottelut voitoikseen. Keskiviikkona pallo pomppasi puolen joukkueen pelaajapoissaoloja poteneen Irlannin karmean virheen jälkeen Fredrik Jensenille. Melko tasan 23 vuotta sitten Suomen MM-jatkokarsinta jäi haaveeksi, kun pallo osui viimeisimpänä viiteen Suomen pelaajaan ennen Unkari-ottelun tasoittanutta omaa maalia.

Pakko tässä on vähitellen alkaa puhua satutarinasta. Kansojen liigan lohkon voitto eli nousu A-tasolle on omissa käsissä. Ennen keskiviikkoillan pelikierrosta kyseisen A-tason lohkojen kärkikaksikot olivat Italia–Hollanti, Englanti–Belgia, Portugali–Ranska ja Espanja–Saksa. Ihan kivat pelit alkavat olla Suomella jo melkoisen lähellä.

Eikä olennaisinta edes olisi nousu A-liigaan. Lohkovoitolla saattaisi hyvinkin saada paikan MM-jatkokarsintaan ja rankingin nousun myötä paremmat arvontakorien asetelmat seuraavaan EM-karsintaan.

Eikä voi olla mainitsematta Palloliiton vuonna 2009 julkaisemaa visiota, jossa tavoitteena oli nostaa Suomen jalkapallo Euroopassa kymmenen parhaan joukkoon. Sattumalta vision päämäärävuosi oli 2020…