Aikainen pilkku pakotti Salon ja Someron yökerhot sulkemaan ovensa toistaiseksi – ”Nykyrajoituksilla ei ole kannattavaa pitää auki”

Yökerhotoimintaan keskittyneet ravintolat ovat laittaneet ovensa toistaiseksi säppiin Salossa ja Somerolla tiukentuneiden aukiolorajoitusten vuoksi.

Koronaviruksen kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla, kuten Varsinais-Suomessa, valomerkki välähtää ravintoloissa tällä hetkellä kello 22 ja ovet sulkeutuvat kello 23. Tämän lisäksi ravintolat saavat ottaa sisään vain puolet tavanomaisesta asiakasmäärästään. Rajoitukset iskevät kovimmin juuri yökerhoihin, joihin ihmiset suuntaavat usein vasta iltamyöhään.

– Maksut ovat suuria kuukausittain. Kulut eivät poistu, vaikkei euroakaan tule sisään. Keväällä oltiin jo neljä kuukautta kiinni ja jos nyt ollaan kolme kuukautta kiinni, niin voit arvata, että aika lailla se vaikuttaa. Ei kassa kestä. Nykyisillä rajoituksilla ei ole mitään mieltä pitää ravintolaa auki, salolaisen Bar Pena & The Discon yrittäjä Miska Pekkola painottaa.

Nykyisellään rajoitukset ovat voimassa lokakuun loppuun, mutta eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta puolsi tiistaina ravintolatoiminnan rajoitusten jatkamista marraskuun alusta helmikuun loppuun asti.

Myös somerolaisen ravintola Hämeenportin yökerho ja pub ovat suljettuna toistaiseksi.

– Ei ole mitään järkeä pitää auki. Yhtenä viikonloppuna kokeilimme pitää auki, mutta jos meillä on kymmenen asiakasta sisällä, niin ei se kannata. Sen voi jokainen laskea. Sillä myynnillä emme saa edes tarjoilijoille palkkoja, Hämeenportin yrittäjä Liisa Hanhikari toteaa.

Hämeenportti on avoinna kuitenkin edelleen tilausravintolana.

– Ruokapuoli toimii, vaikka lounastarjoilun lopetimme kesän jälkeen. Meillä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, kuten hautajaisia ja syntymäpäiviä, Hanhikari kertoo.

Pekkola pitää kohtuuttomana sitä, että koko Varsinais-Suomen koronatilanne vaikuttaa myös Saloon. Sote-valiokunnan tiistaisella esityksellä tähän voi tulla muutos marraskuusta lähtien. Epidemiatilanteen salliessa anniskelua voisi jatkaa pidempään tietyllä alueella, mikä helpottaisi yökerhoja.

– En koe, että Salossa on suurta uhkaa koronasta. Me olemme kiinni, kun muualla hölmöillään. Ymmärrän kyllä sen ajattelutavan, että yöravintolat ovat tällä hetkellä kaiken pahan alku ja juuri, Pekkola kuvailee.

Pekkolan mukaan Bar Pena & The Discon avaamista voisi harkita uudestaan, jos rajoitukset höllentyisivät niin, että pilkku tulisi aikaisintaan kello 24.

– Turha on haaveilla 80-luvusta, jolloin kaikki tulivat ravintolaan jo seitsemän–kahdeksan aikaan illalla. Maailma on muuttunut. Sellaiseen ei ole kukaan tottunut, että syke alkaisi kuudelta perjantai-iltana.

Hanhikari ymmärtää, etteivät ihmiset ole tällä hetkellä liikkeellä normaalisti.

– Monet pelkäävät koronatilannetta, eivätkä lähde ottamaan turhia riskejä.

Pekkolalla on suuri murhe 19 työntekijästään.

– Onneksi heistä osalla on muita töitä, ja toivottavasti monet löytävät muita töitä. Kun joskus avataan, saa nähdä, onko meillä työntekijöitä jäljellä, Pekkola pohtii.

Hanhikarin mukaan Hämeenportin tulevaisuus ei ole uhattuna yökerhon ja pubin kiinniolosta huolimatta.

– Toiminta varmaan jatkuu, mutta se muuttaa ehkä muotoaan. Katsotaan, mihin rajoitukset johtavat ja kuinka paljon asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen muuttuu. Joka tapauksessa kesäravintola avataan normaalisti. Viime kesä meni suhteellisen hyvin.