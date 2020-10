Aikuiskuorojen esiintymiset ja harjoitukset Salon seurakunnan tiloissa keskeytetään

Salon seurakunta on päättänyt koronaturvallisuuden vuoksi keskeyttää aikuiskuorojensa toiminnan toistaiseksi. Aikuiskuorot eivät saa harjoitella eivätkä esiintyä seurakunnan tiloissa. Kielto koskee kaikkia muitakin aikuiskuoroja.

– Olisi epäjohdonmukaista, jos muut kuorot saisivat harjoitella tai esiintyä tiloissamme, jos omatkaan kuoromme eivät saa. Emme myöskään pystyisi takaamaan tilanteiden turvallisuutta osallistujille, selittää Salon seurakunnan tiedottaja Ulla-Maija Kytölä.

Salon seurakunta seuraa sekä aluehallintoviraston että tuomiokapitulin antamia koronaohjeistuksia kiihtymisvaiheen alueille ja pyrkii toimimaan niiden mukaan. Kuorolaulun on todettu olevan korkean tartuntariskin harrastus. Toiminnan keskeyttämisellä seurakunta haluaa myös selkiyttää tilannetta kuoroharrastajille.

– Kuorolaulajat ovat hyvin sitoutuneita harrastukseensa. Emme halua, että heidän täytyy miettiä mitä tehdä, kun ei uskaltaisi mennä harjoituksiin, mutta velvollisuudentunnosta sieltä ei oikein voisi olla poiskaan. Nyt olemme tehneet päätöksen kuorolaisten puolesta, Kytölä kuvailee.

Aikuisten kuorotoimintaa jatketaan toistaiseksi siten, että kanttorit pitävät äänen ylläpitoharjoituksia pienille ryhmille kerrallaan. Seurakunnan lasten ja nuorten kuorot jatkavat harjoituksiaan normaalisti, mutta entistä väljemmissä tiloissa ja turvavälit huomioiden.

Uusi kuorolaulun kieltävä ohjeistus peruuttaa Halikon Musiikkiyhdistyksen 40-vuotisjuhlakonsertin pitämisen Halikon kirkossa 7. marraskuuta. Konsertti pyritään kuitenkin järjestämään muissa tiloissa.

Kirkkokonsertteja on peruuntunut tänä syksynä muutenkin. Esimerkiksi Uskelan koulun musiikkiluokkien perinteinen Lucia-konsertti Uskelan kirkossa jää tänä vuonna väliin.

– He peruivat konsertin itse. Tilaisuus kyllä taltioidaan kirkossa, mutta ilman yleisöä, Kytölä kertoo.

Salon seurakunnan kirkkoherra Timo Hukka toteaa, että seurakunnan tilaisuuksien erityishaasteena korona-aikana on juuri se, että niissä lauletaan paljon.

Tällä hetkellä kaikissa seurakunnan tilaisuuksissa suositellaan kasvomaskin käyttöä.

– Jos on unohtanut maskin, meillä on kirkoissa pieni varasto, josta sellaisen voi saada. Varsinaista maskien jakelua meillä ei kuitenkaan ole, Hukka kertoo.

Lisäksi seurakunnan tilaisuuksiin kehotetaan tulemaan täysin terveenä, hygieniaohjeita ja turvavälejä noudattaen.

Kirkkoja ja muita seurakunnan tiloja voi edelleen vuokrata tilaisuuksien pitämistä varten. Sisätiloissa ei kuitenkaan suositella pitämään yli 20 hengen yksityistilaisuuksia, ja tästä muistuttaa myös seurakunta.

– Annamme tilaisuuksien järjestäjille ohjeita, ja ihmiset ovat niitä toivoneetkin. Kastetilaisuudet olemme siirtäneet kodeista seurakunnan tiloihin, jotta turvavälejä olisi helpompi pitää, Hukka sanoo.

Tällä hetkellä myös yleisötilaisuuksissa on 20 hengen rajoitus. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksissa on varmistettava turvavälit ja riittävä hygienia. Salon seurakunta on käynyt läpi kaikki tilansa ja laskenut, paljonko ihmisiä niihin voi turvallisesti ottaa sisälle.

Joulun ajan tapahtumiin on vielä kuukauden verran aikaa, mutta seurakunnassa on jo mietitty niidenkin kohtaloa.

– Todennäköistä on, että tilaisuuksien määrää joudutaan lisäämään, jotta osallistujien määrää saadaan kasvatettua. Lisäksi tullaan suosimaan ulkotapahtumia. Esimerkiksi jouluaattona voidaan pitää perinteisten aattohartauksien sijaan vaikka tunnin välein hautausmaalla pieniä hartaushetkiä, Hukka kertoo.

Hukka ei halua lähteä ainakaan vielä kokonaan peruuttamaan Kauneimpia joululauluja tai muitakaan joulutilaisuuksia.

– Meidän pitää vain sopeutua ja yrittää miettiä, miten voimme toteuttaa tilaisuudet niillä edellytyksillä, jotka meillä on. Joulua ei voi siirtää ja viettää toukokuussa, hän summaa.