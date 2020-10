Alkon myynti kasvanut alkuvuonna rajusti koronakriisin vuoksi

Alkon myynti on kasvanut tammi-syyskuussa 12,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, vaikka alkoholin kokonaiskulutus on vähentynyt. Syyskuussa litramyynti kasvoi peräti 15,5 prosenttia viime vuoden syyskuusta.

– Alkon korona-ajan myynnin kasvussa isoin tekijä on jakelukanavien muutos. Ravintolat ovat olleet osan aikaa kiinni ja matkustajatuonti on merkittävästi vähentynyt, kertoo Alkon liiketoimintajohtaja Kari Pennanen tiedotteessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viime viikolla julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaiset vähensivät alkoholinkulutustaan koronaepidemian ensiaallon aikana huhti-kesäkuussa noin 10 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Alkoissa kysyntä on Pennasen mukaan kohdistunut erityisesti viineihin, jotka vastaavat 80 prosenttia litramyynnin kasvusta. Voimakkainta kasvu on ollut roseeviineissä, joiden myynti lisääntyi syyskuussa peräti 41 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Väkevissä suurin kasvu kohdistui konjakkeihin, rommeihin ja viskeihin.

Alkoissa kävi syyskuussa asiakkaita lähes yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Antti Autio

STT

