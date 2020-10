LP Viestin tilanne lentopallon naisten Mestaruusliigassa ei poikkea viime kaudesta yhtä dramaattisesti kuin Vilppaalla miesten Korisliigassa. Helpoksi ei LP Viestin nykyhetkeäkään silti voi kuvailla.

Otanta on tässä vaiheessa vielä suhteellisen pieni, mutta toisaalta myös merkittävä. Lauantai-illan LP Puijo -ottelun jälkeen salolaisjoukkueella on pelattuna jo kolmasosa kaikista runkosarjan kotiotteluista.

Ikäviä johtopäätöksiä on voinut ja pitänyt jo tässä vaiheessa vetää. Tähän asti kotiottelujen yleisökeskiarvo on ollut tällä kaudella 290. Viime kauden pienin yksittäisen ottelun luku oli 341, nyt sen yli ei ole päästy kertaakaan. Koko liigan keskiarvo on pudonnut 452:sta 267:ään.

LP Viestin perinteisiin on kuulunut Salon Seudun Sanomien kestotilaajien etuottelu ja viime vuosina myös Bonusta junnuille -tapahtuma. Kun jättää nämä katsauksen ulkopuolelle, voi viime kauden yleisökeskiarvoksi määritellä neljänsadan ja viidensadan välille menevän luvun.

– Pääsylipputulot ovat pudonneet karkealla arviolla 40–45 prosenttia viime kaudesta, kertoo LP Viestin puheenjohtaja Karri Virtanen.

Vielä suurempi ja karumpi prosenttiosuus tulee kahviomyynnistä, joka on ollut LP Viestin toiminnassa merkittävässä roolissa. Noin 30 prosenttia seuran tuloista on tullut pääsylippu- ja oheismyynnistä.

– Oheismyynnin pudotus on ollut yli 50 prosenttia. Trendi on näyttänyt olevan aika selkeä: nekin ihmiset, jotka katsomoon tulevat, istuvat aiempaa enemmän paikallaan ja katsovat peliä. Palvelujen jonottaminen jää huomattavasti vähemmälle, Virtanen mainitsee.

Kausikorteista merkittävä osa menee yrityksille. Kausikorttien myynnissä pudotus onkin ollut merkittävästi maltillisempi. Virtanen kiitteleekin yhteistyökumppaneiden tukea niin monille niin hankalassa tilanteessa.

– Salon alueen yritykset ovat olleet omista vaikeuksistaankin huolimatta kiitettävällä tavalla mukana. Emme sponsorituloissakaan toki pääse aiempien vuosien lukuihin, mutta ne eivät ole laskeneet samassa suhteessa kuin pääsylippu- ja oheismyyntitulot.

Puheenjohtaja muistuttaa, että LP Viestissä tehtiin pian koronapandemian puhkeamisen jälkeen merkittäviä säästötoimenpiteitä. Kolme valmentajaa olivat kukin kolme ja puoli kuukautta lomautettuina.

– Niillä kulujen leikkaamisella ollaan ylipäänsä päästy tämänhetkiseen tilanteeseen.

Liigajoukkueen pelaajabudjetista nirhaistiin viime kauteen verrattuna pois neljäsosa. Torstaina seura tiedotti, että jollakin aikavälillä ollaan hankkimassa yksi uusi laitapelaaja.

Mikäli yleisömäärät pysyvät nykyisellä tasolla, voidaanko tämänhetkistä pelaajabudjettia noudattaa kauden loppuun asti?

– Kyllä voidaan, jos katsojia tulee tähän tahtiin paikalle. Sitä on vaikeaa sanoa, olisiko ensi kausi vaikeampi kuin tämä kausi. Uskotaan ja toivotaan, että katsojamäärissä on nyt pohja saavutettu, Virtanen miettii.