Amorellan karilleajopaikan väylältä poistettiin lohkare Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla matkustajalaiva Amorellan syyskuisen karilleajopaikan väylältä on poistettu lohkare räjäyttämällä, kertoo Väylävirasto. Lohkare oli laivaliikenteen käyttämän Apteekkarinväylän Hjulgrundin kapeikossa.

Apteekkarinväylä oli suljettuna räjäytystöiden ajan eilisestä tähän aamuun kello kahdeksaan saakka ja on nyt avattu liikenteelle. Väylä on käytössä koko leveydeltään sitten, kun lohkareen kohdalle asennettu väliaikainen viitta poistetaan, virasto tiedottaa.

Apteekkarinväylän tutkiminen aloitettiin Viking Linen Amorella-aluksen syyskuussa tapahtuneen pohjakosketuksen jälkeen.

Lohkareen poraus ja panostus tehtiin sukeltajatyönä.

