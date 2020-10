Analyysi: Näillä on nyt mentävä – korona jäädytti siirrot ja teki seurat kärsivälliseksi

Vaikka Korisliigaa on takana vasta yksi täysi ottelukierros, poikkeustilanne on jo nyt nostanut esiin monia uusia kulmia edelliskausiin verrattuna. Merkittävin niistä tulee olemaan ulkomaalaispelaajien vaihtaminen.

Seurat tiedottivat viimeisistä ulkomaalaishankinnoistaan syyskuun viimeisellä viikolla, kolmisen viikkoa ennen sarjan avausta. Sen jälkeen on tullut tasan yksi pelaajauutinen, kun Demetrius Denzel-Dyson jätti Katajan.

Edellisvuosina koeajalla olleille ulkomaalaispelaajille on näytetty hallin ovea pelkkien harjoitusten ja harjoitusotteluiden perusteella. Nyt kynnys potkuihin on noussut merkittävästi pahenevan koronaviruspandemian, viikoittain muuttuvien matkustusjärjestelyiden sekä etenkin maksimissaan 14 päivän karanteenin vuoksi.

Seurat on ikään kuin pakotettu kärsivällisiksi – näillä on mentävä.

Korisliigassa pelaa tällä hetkellä 47 ulkomaalaispelaajaa. On vaikea uskoa, että jokaisen 12 liigaseuran valmennusjohto on niin tyytyväinen ulkomaalaispelaajiinsa, ettei vaihtaminen olisi käynyt edes mielessä.

Ilman koronaa joku pelaaja olisi todennäköisesti saanut jo lähteä.

Nykytilanteessa potkut on kuitenkin valtava riski. Varsinkin, jos korvaava pelaajaa ei istu jo lentokoneessa matkalla kohti Suomea. Myös seurojen pienentyneet budjetit ja yleisörajoitusten johdosta tyhjäksi jäävät kassat hillitsevät tehokkaasti suurimpia vaihtohaluja.

Houkutuksia riittää silti, sillä markkinoilla on vapaana valtavasti laatupelaajia, joista osa saattaa olla valmis tulemaan turvalliseen Suomeen reilulla palkanalennuksella.

Siitä huolimatta ensimmäisiä vaihtoja saatetaan nähdä vasta lähempänä marraskuun lopun maajoukkuetaukoa, johon on hyvä ajoittaa uuden pelaajan sisäänajo tai karanteeni.

Valmennuksen näkökulmasta tilanne on mielenkiintoinen.

Vilppaan entinen päävalmentaja Joonas Iisalo kertoi kauden 2018–2019 päätteeksi, että Korisliigassa ”yli 50 prosenttia valmentajan työstä on pelaajien hankintaa”.

Jos ja kun vastuulliset seurajohtajat ovat sitoneet valmentajiensa kädet mahdollisten hankintojen varalta, saavat valmentajat nyt keskittyä siihen työhön, josta heille ensisijaisesti maksetaan: Valmentamiseen.

Kauden aikana nähdäänkin kasvutarinoita, joissa nuoren amerikkalaispelaajan vaikea sopeutuminen eurokorikseen palkitaan ruhtinaallisesti keväällä. Toisaalta nähdään myös vähemmän inspiroivia tarinoita, joissa ulkomaalaispelaaja ei sopeudu eikä löydä rooliaan ja jää pakon edessä hajaminuuteille, kun seuralla ei ole varaa hankkia korvaajaa.

Poikkeustilannetta helpottaa toki kummasti, mikäli kesän pelaajahankinnat ovat onnistuneet ja ulkomaalaispelaajat pystyvät täyttämään heille kaavaillun roolin.

Vilppaan kohdalla roolit ovat pääpiirteittäin seuraavat:

Jahaad Proctor on korintekijä, jonka on osuttava myös kaaren takaa, kun vastustaja ottaa hänen räjähtävät korilleajot pois.

Myles Stephens on lukkopuolustaja, joka upottaa enemmän kuin joka kolmannen kolmosen.

Ladarien Griffin on maalivahti, jonka on otettava 8–9 levypalloa ottelua ja kohti käytettävä hänelle annettu tila kaaren takana.

Jeremiah Wood on ongelma, joka saa vastustajan tekemään kipeitä kompromisseja joko tuplaamalla hänet ylikovaa tai jättämällä hänet uhkarohkeasti yksin puolustajansa kanssa.

Kobria vastaan nähdään taas vähän enemmän, onko nelikosta rooliinsa.

Vilpas–Kobrat lauantaina Salohallissa kello 17

Lähtökohdat:

Keskiviikon avauskierroksella Vilpas sekoili Lahdessa kahden pisteen vierastappion ja Kobrat jyräsi Lapualla 33 pisteen kotivoittoon Korihaista. Vastakkaiset fiilikset siis.

Seuraa häntä: Riku Laine

Jos Vilppaan pallonliike on yhtä hidasta ja levypallopelaaminen yhtä säyseää kuin Lahdessa, tarvitsee joukkue Laineen kaltaista alimittaista sytyttäjää. Laine pelasi viime kaudella huomattavasti paremmin kotona kuin vieraissa. Lahdessakin hän jäi nollille, mutta tuskin tänään.

Kokoonpanot:

Vilpas: Myles Stephens, Jahaad Proctor, Mikko Koivisto, Juho Nenonen, Perttu Blomgren, Ladarien Griffin, Aatu Kivimäki, Leevi-Matias Taimela, Riku Laine, Jeremiah Wood. Poissa: Teemu Rannikko. Epävarma: Elias Eerikinharju.

Kobrat: Justin Pierce, Antto Nikkarinen, Jussi Turja, Anthony Gaines, Jordan Loveridge, Juho Lehtoranta, Nate Grimes, Tuukka Härsilä ja Peetu Drockila. Epävarmat: Remu Raitanen ja Ville Taipale.

Tulosennuste: 92–78

Mitä tekee Koponen?

Siirtomarkkinoiden poikkeustilanne ei rajoitu pelkästään ulkomaalaisiin pelaajiin.

Susijengiläisistä Carl Lindbom on edelleen ilman työnantajaa, kuten myös Bayern Münchenistä potkut saanut Petteri Koponen. 32-vuotiasta Koposta tuskin nähdään Korisliigassa, mutta Lindbom olisi tänne jäädessään voimasuhteita ravisteleva pelaaja.

Suuri mielenkiinto liittyy myös Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:han, jossa pelaa toistakymmentä suomalaisnuorukaista. NCAA:n joukkueet saivat luvan aloittaa harjoittelun keskiviikkona. Kauden alkua siirrettiin jo 15 päivällä ja uusi aloituspäivä on 25. marraskuuta.

Vaikka Yhdysvaltain tautitilanne on edelleen huolestuttava, on muistettava, että NCAA-koripallo on miljardin dollarin bisnes, jolla riittää tv-rahan suomaa luovuutta luovia kausi läpi.

Eli jääkiekkoliigan kaltaista suomalaisten pelaajien invaasiota Pohjois-Amerikasta Suomeen tuskin nähdään.