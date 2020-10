Juoksukone Schwartzman yllätti Ranskan avoimissa ennakkosuosikki Thiemin – ”Tämä oli minulle tärkeä ottelu”

Ranskan avoimessa tennisturnauksessa nähtiin tiistaina suuryllätys. Argentiinan 12:nneksi sijoitettu Diego Schwartzman pudotti miesten kaksinpelin puolivälierässä jatkosta edellisen grand slam -kisan Yhdysvaltain avoimet voittaneen Itävallan Dominic Thiemin 7-6 (7-1), 5-7, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), 6-2.

Thiem oli listattu turnauksessa kolmanneksi. Hankittu välieräpaikka on 28-vuotiaan Schwartzmanin uran ensimmäinen grand slam -kiertueella.

Puolivälierän ääritasaista luonnetta kuvaa se, että ottelun viidestä erästä kolmessa päädyttiin katkaisupeliin. Maksimimäärä olisi ollut neljä erää, sillä ratkaisevassa viidennessä ei Ranskan avoimissa pelata katkopeliä.

– Tämä oli minulle tärkeä ottelu. Pelasin täällä kolmannen viisieräisen otteluni. Dominic (Thiem) on yksi parhaista, hän on hyvä ystäväni, onnellinen Schwartzman sanoi kenttähaastattelussa.

Schwartzman jaksoi Thiemiä paremmin

Viihdyttävä ottelu kesti peräti viisi tuntia ja kahdeksan minuuttia.

Maratonmittainen puolivälierä oli yhtä vuoristorataa. Juuri kun toinen pelaaja näytti hankkineen yliotteen, toinen tuli takaa ohi.

Vain 170-senttinen Schwartzman on väsymätön juoksukone. Hänen fysiikkansa kesti paremmin kuin Thiemin, jonka tulinen kämmenlyönti ei tiistaina ollut aivan jengoillaan.

Pisteet Pariisin Roland Garros -stadionilla olivat työn takana. Tavallista kovemmat pallot ja viileä sää olivat yhdistelmä, joka hidasti peliä massakentällä entisestään.

Karsija Podoroska yllätti Svitolinan

Naisten kaksinpelissä Nadia Podoroska teki argentiinalaista tennishistoriaa, kun hän voitti kolmanneksi sijoitetun Ukrainan Elina Svitolinan Ranskan avoimen turnauksen puolivälierissä. Podoroska eteni historian kolmantena karsintojen kautta kaksinpelin pääsarjaan nousseena naispelaajana grand slam -turnauksen välieriin.

Maailmanlistan 131:s Podoroska peittosi Pariisissa Svitolinan suoraan kahdessa erässä 6-2, 6-4. Hän kohtaa välieräpelissä joko Puolan Iga Swiatekin tai karsinnoista kaksinpelin pääsarjaan kivunneen Italian Martina Trevisanin.

– Teimme valmentajan kanssa koronatauon aikana hyvää työtä. Olen tehnyt tiimini kanssa paljon hommia. Se mielestäni selittää, miksi olen edennyt tänne saakka, Podoroska sanoi AFP:n mukaan.

Aiemmin naisten grand slam -kiertueella karsinnoista välieriin ovat selviytyneet Australian Christine Dorey Australian avoimissa 1978 ja Yhdysvaltain Alexandra Stevenson Wimbledonissa 1999.

—

Juttua korjattu kello 20.33: Podoroska voitti Svitolinan puolivälierissä, ei 4. kierroksen ottelussa. Podoroska etenee välieriin, ei loppuotteluun.

STT

Kuvat: