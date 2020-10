Armenia ja Azerbaidzhan sopivat humanitaarisesta tulitauosta

Armenia ja Azerbaidzhan ilmoittivat lauantai-iltana sopineensa humanitaarisesta tulitauosta, joka alkaa puoliltaöin paikallista aikaa. Suomen aikaa tulitauon on määrä alkaa tänään iltayhdeltätoista.

Molempien maiden ulkoministeriöt julkistivat asiaa koskevat yhtäpitävät lausunnot.

Maat ovat taistelleet lähes kolme viikkoa kiistellystä Vuoristo-Karabahin alueesta. Virallisten, joskin epätäydellisten tietojen mukaan taisteluissa on kuollut yli 700 ihmistä.

Ilmoitus humanitaarisesta tulitauosta tuli sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli puhunut puhelimessa Armenian ja Azerbaidzhanin ulkoministerien kanssa.

Venäjän ulkoministeriön mukaan Lavrov oli painottanut ”tarvetta noudattaa tarkasti” Moskovassa viikko sitten sovittua tulitaukosopimusta. Ministeriö sanoi myös ulkoministerien vakuuttaneen, että on tärkeää aloittaa ”todelliset” neuvottelut Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi.

STT