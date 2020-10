Armenian pääministeri pyysi Venäjää aloittamaan neuvottelut avun tarjoamisesta

Armenian pääministeri Nikol Pashinjan on virallisesti pyytänyt Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta, että maat aloittavat pikaisesti neuvottelut avusta turvallisuuden varmistamiseksi. Neuvottelujen tarkoituksena olisi selvittää, missä määrin ja minkälaista apua Venäjä voi tarjota Armenialle, jotta se voi varmistaa turvallisuutensa.

Armenia on osallisena Vuoristo-Karabahin konfliktissa Azerbaidzhanin kanssa. Syyskuun lopussa leimahtaneissa taisteluissa Vuoristo-Karabahissa tiedetään kuolleen ainakin toista tuhatta ihmistä. Armenia ei kuitenkaan ole kertonut tappioistaan, joten todellinen luku on suurempi.

Kolmas yritys tulitauon saamiseksi Vuoristo-Karabahiin päättyi maanantaina erittäin nopeasti. Aamukahdeksalta alkanut tulitauko ei ehtinyt vanheta edes tuntia, kun osapuolet jo syyttivät toisiaan sen rikkomisesta.

Venäjällä on tukikohta Armeniassa sekä puolustussopimus maan kanssa. Venäjä on aiemmin sanonut, ettei sopimus kuitenkaan kata Vuoristo-Karabahin aluetta. Putinille kirjoittamassaan kirjeessä Pashinjan sanoi, että vihamielisyydet ovat lähestyneet Armenian rajaa. Lisäksi hän toisti aiemman lausuntonsa siitä, että Turkki tukee Azerbaidzhania.

Azerbaidzhan ja Armenia ovat kamppailleet Etelä-Kaukasiassa Vuoristo-Karabahista jo kauan. Neuvostojohtaja Josif Stalin liitti alueen aikanaan Azerbaidzhaniin, jonka sisällä Vuoristo-Karabah oli autonominen alue.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen alue jäi Azerbaidzhanille, mutta Armenia hyökkäsi 1990-luvun alussa Vuoristo-Karabahiin ja otti sen itselleen. Tuolloin konfliktissa kuoli ainakin 30 000 ihmistä. Alue julistautui sodan jälkeen itsenäiseksi, mutta sitä ei ole tunnustanut yksikään toinen maa.

STT

Kuvat: