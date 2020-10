Asunnottomien yötä vietetään Salon torilla lauantaina

Asunnottomien yö -tapahtuma pidetään Salon torilla ensi lauantaina, kerrotaan tapahtuman Facebook-sivuilla. Tapahtuma järjestetään Salossa jo 14. kerran.

Tänä vuonna Salon Asunnottomien yössä on suunnitteilla nyyttikestit koronatilanne ja -ohjeistukset tarkoin huomioiden.

Torilla on luvassa myös livemusiikkia, puheita sekä annetaan pientä purtavaa ja erilaista jaettavaa.

Tapahtuman järjestäjinä toimivat lukuisat salolaiset yhdistykset ja järjestöt sekä yksityiset henkilöt.

Asunnottomien yötä vietetään YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä eri puolilla Suomea. Päätapahtuma Helsingissä järjestään koronatilanteen vuoksi virtuaalisena. Asunnottomien yön teemana on tänä vuonna ”Oma koti hurjan kallis”. Suomessa asunnottomia oli viime vuonna 4 600, joista yli puolet pääkaupunkiseudulla.

Asunnottomien yö Salon torilla lauantaina 17. lokakuuta kello 18–21.