Belgian MM-ralli peruuntui maan vaikeutuneen koronatilanteen takia – MM-sarjasta jäljellä enää yksi kilpailu

Marraskuussa ajettavaksi aiottu Belgian MM-ralli peruuntuu maan vaikeutuneen koronatilanteen takia. Tämä merkitsee sitä, että MM-sarjaa on jäljellä vain yksi kilpailu, joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna Italiassa järjestettävä Monzan ralli.

Belgiassa koronaviruspandemia on viime viikkoina pahentunut Euroopan vaikeimmaksi epidemiaksi. Näin 20.-22. marraskuuta järjestettäväksi merkitty Belgian ralli peruuntui.

MM-pisteistä ajettiin viimeksi Italian Sardiniassa 9.-11. lokakuuta. MM-sarjaa johtaa Britannian Toyota-kuljettaja Elfyn Evans 14 pisteellä ennen ranskalaista tallikaveriaan Sebastien Ogieria, joten Evans on vahvasti kiinni maailmanmestaruudessa.

STT

