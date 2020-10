Biden ei halua väitellä Trumpin kanssa, jos presidentillä on koronaoireita

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sanoi vastustavansa vaaliväittelyä presidentti Donald Trumpin kanssa, jos tällä on vielä koronavirusoireita.

– Odotan toki, että pääsen väittelemään hänen kanssaan, mutta toiveeni on, että tarvittavia säännöksiä noudatetaan, Biden sanoi.

Bidenin on määrä kohdata Trump toisessa vaaliväittelyssä runsaan viikon päästä.

Trump kertoi saaneensa koronavirustartunnan vain kaksi päivää sen jälkeen kun kaksikko kohtasi ensimmäisen kerran Clevelandissa.

– Jos hänellä on edelleen covid, meidän ei pitäisi väitellä. Kyseessä on vakava ongelma, jossa aion noudattaa lääkärien neuvoja, Biden jatkoi puhuessaan toimittajille Gettysburgissa.

Trump on Twitterissä kertonut odottavansa väittelyä innolla eikä ole viitannut mitenkään siihen, että aikoisi jättää sen väliin koronan vuoksi.

