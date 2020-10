Biden puhuttelee kansaa vaali-iltana kotikaupungistaan Wilmingtonista käsin

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden viettää vaali-illan kotikaupungissaan Wilmingtonissa Delawaren osavaltiossa, kerrotaan hänen kampanjastaan. Mukana vaalivalvojaisissa on varapresidenttiehdokas Kamala Harris.

Vaalipäivä on Yhdysvalloissa ensi viikon tiistaina. Kyselyiden perusteella Bidenin tilanne näyttää paremmalta kuin istuvan presidentin, republikaanien Donald Trumpin, joka pyrkii nyt toiselle kaudelle.

Kumpikin ehdokas sekä heidän varapresidenttiehdokkaansa ovat viikonlopun aikana jatkaneet kampanjointia erityisesti vaa’ankieliosavaltioissa. Bidenin mukana on entinen presidentti Barack Obama, jonka varapresidenttinä Biden toimi.

STT

