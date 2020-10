Biden yhdistää voimansa Obaman kanssa Michiganissa, Trump kampanjoi Pennsylvaniassa

Yhdysvalloissa presidenttiehdokkaat jatkavat tänään kampanjointiaan lähes vierekkäisissä osavaltioissa. Presidentti Donald Trump kampanjoi Pennsylvaniassa ja demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden Michiganissa. Molempia pidetään vaa’ankieliosavaltioina.

Bidenin seuraksi lavalle Michiganissa saapuu myös Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Obama ja hänen entinen varapresidenttinsä Biden kampanjoivat yhdessä.

Obama on aiemmin kampanjoinut Bidenin puolesta yksinään esimerkiksi Floridassa. Entinen presidentti muun muassa arvosteli tilaisuuksissa Trumpin tapaa reagoida koronaviruskriisiin.

Trump voitti neljä vuotta sitten sekä Michiganissa että Pennsylvaniassa. Biden on FiveThirtyEight-sivuston mukaan kuitenkin nyt johtoasemassa molemmissa osavaltioissa.

Pennsylvaniassa on 20 valitsijamiestä ja Michiganissa 16.

Texasissa ylitettiin jo vuoden 2016 äänimäärä

Texasissa on nyt jo äänestetty enemmän kuin vuoden 2016 presidentinvaaleissa, uutisoi muun muassa CNN. Osavaltiossa on annettu jo yli yhdeksän miljoonaa ennakkoääntä, kun vuoden 2016 vaaleissa ääniä annettiin kaikkiaan alle yhdeksän miljoona.

Texas on ollut pitkään republikaanilinnake, mutta demokraattien kannatus osavaltiossa on kasvanut ja Bidenilla onkin arvioitu olevan mahdollisuus viedä voitto siellä. Mielipidetiedusteluiden perusteella Trump on kuitenkin pienoisessa johdossa osavaltiossa.

Texasin voittaja saa 38 valitsijamiestä. Osavaltio meni demokraateille presidentinvaaleissa viimeksi vuonna 1976.

Trump väitti lääkäreiden saavan rahaa koronakuolemista

Michiganissa perjantaina kampanjoineen Trumpin puheet lääkäreistä ja covid-19-kuolemista ovat herättäneet kummastusta. Trump väitti todisteita esittämättä, että lääkärit saavat enemmän rahaa, jos joku kuolee koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Hän vihjasi, että lääkärit rekisteröivät muista syistä johtuneet kuolemat koronaviruskuolemiksi saadakseen lisää rahaa.

– Meidän lääkärimme saavat lisää rahaa, jos joku kuolee covid-19-tartuntaan. Te tiedätte sen, vai mitä? Tarkoitan, meidän lääkärimme ovat fiksuja ihmisiä, Trump sanoi Guardianin mukaan.

Yhdysvaltain terveysviranomaiset ovat kuitenkin arvioineet, että Yhdysvalloissa on tilastoitu vähemmän koronavirukseen liittyviä kuolemia kuin niitä todellisuudessa on.

https://projects.fivethirtyeight.com/2020-election-forecast/

https://edition.cnn.com/2020/10/30/politics/texas-2020-early-vote/index.html

https://www.theguardian.com/us-news/video/2020/oct/30/trump-falsely-tells-michigan-rally-our-doctors-get-more-money-if-someone-dies-of-covid-video

STT

Kuvat: