Blinnikka pumppasi foilin vauhtiin – Gardajärven kisoissa selvitellään purjelautailun uuden olympialuokan voimasuhteet

Purjelautailija Aleksandra Blinnikka on saanut hiilikuitupurjeella hyvän otteen Gardajärven tuulenpuuskista. Blinnikka valmistautuu Italian suurimmalla järvellä iQFoil-purjelaudan International Games -kisaviikkoon, jossa selvitellään uuden kilpaluokan voimasuhteita.

Foili korvaa olympialuokkana nykyisen RS:X:n Pariisin 2024 olympialaissa.

– Harjoituslähdöistä on tullut tosi hyvä fiilis. Olemme purjehtineet rataa ja pujottelua, ja molemmat ovat sujuneet hyvin. On tosi varma olo, eikä fiilis voisi olla parempi ennen kisaa, Blinnikka iloitsi.

Ensimmäiset harjoituspäivät viikon puolimaissa olivat hyytävän kylmiä. Majoituksessa lämpötila niiasi yön aikana 15 asteeseen.

Viime päivät ovat olleet mukavampia.

– Nyt lämpenee sopivasti. Kisoissa pitäisi olla aurinkoista, sopivat tuulet ja kiva keli, Blinnikka kertoi.

Tiistaina alkava kilpailu oli vielä joitain viikkoja sitten maailmanmestaruuskilpailu. Koronapandemia ja sitä seuranneet matkustusrajoitukset veivät kuitenkin tapahtumalta MM-arvon.

Tuuli määrää ohjelman

Kisoissa purjehditaan pujottelu, rata ja maraton tuulen sanelemalla aikataululla. Kevyimmissä tuulissa pujotellaan, navakammalla puhurilla mennään rataa. Maraton purjehditaan, jos rata saadaan loppuviikoksi alta pois.

Lauantaina Suomen joukkue Blinnikka, Anna Haavisto, Jakob Eklund ja Martin Mikkola koetteli vauhtiaan brittien, italialaisten ja ranskalaisten kanssa. Espanjalaiset kertoivat samalla, että heiltä oli rikkoutunut neljä mastoa kahden viime viikon aikana.

– Se on tosi paljon, Blinnikka huolestui.

Suomalaisilla on ollut pulmia purjeissa. Useampi niistä on hajonnut samasta saumasta.

– Olen supertarkka välineistä. Tarkistan kaiken, myös narut ja solmut. Silti voi sattua jotain, jolle ei kilpailussa mahda mitään, Blinnikka pohti.

– Itseltä hajosi SM-kisoissa kamaa ja jouduin skippaamaan lähtöjä ensi kertaa urallani. Mutta nyt lähden hyvissä fiiliksissä ensimmäiseen kunnon kansainväliseen kisaan tänä vuonna.

Blinnikka on raceboard-luokan kaksinkertainen maailmanmestari.

Pasi Rein

STT

