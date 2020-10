Bolivian presidentiksi näyttää nousevan vasemmistoehdokas

Boliviassa presidentinvaalit näyttää voittavan sosialistiliikkeen ehdokas Luis Arce. Paikallisen televisioyhtiön ovensuukyselyn mukaan Arce on saamassa reilut 52 prosenttia äänistä vaalin ensimmäisellä kierroksella. Näin toista kierrosta ei tarvittaisi.

Arcen voitto vaikuttaa odotettuakin suuremmalta. Merkittävimmälle vastaehdokkaalle, keskustalaiselle Carlos Mesalle kysely ennustaa vajaan 32 prosentin kannatusta.

Virallinen ääntenlaskenta voi kestää päiviä.

Bolivia on ollut poliittisesti kovilla. Maan entinen presidentti, vasemmistolainen Evo Morales syrjäytettiin vallasta marraskuussa, minkä jälkeen maata on johtanut väliaikainen hallitus.

Väliaikainen presidentti Jeanine Anez ei ollut ehdolla. Hän on jo onnitellut Arcea voitosta, vaikka huomautti samalla, että ääntenlaskenta ei ole valmis.

Arce puolestaan kiitti äänestäjiä Twitterissä.

– Hyvin kiitollinen Bolivian kansan tuesta ja luottamuksesta, hän sanoi.

Hänen mukaansa demokratia on palautunut ja samoin saavutetaan vakaus ja rauha.

Vaaleja lykättiin kahdesti Boliviaa koettelevan koronavirusepidemian vuoksi.

