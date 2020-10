Bolivian presidentiksi näyttää nousevan vasemmistoehdokas

Boliviassa presidentinvaalit näyttää voittavan sosialistiliikkeen ehdokas Luis Arce. Paikallisen televisioyhtiön ovensuukyselyn mukaan Arce on saamassa reilut 52 prosenttia äänistä vaalin ensimmäisellä kierroksella. Näin toista kierrosta ei lainkaan tarvittaisi.

Arcen voitto vaikuttaa odotettuakin suuremmalta. Merkittävimmälle vastaehdokkaalle, keskustalaiselle Carlos Mesalle kysely ennustaa vajaan 32 prosentin kannatusta.

Virallinen ääntenlaskenta voi kestää päiviä.

Bolivia on ollut poliittisesti kovilla. Maan entinen presidentti, vasemmistolainen Evo Morales syrjäytettiin vallasta marraskuussa, jonka jälkeen maata on johtanut väliaikainen hallitus.

STT

Kuvat: