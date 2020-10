EU-komission von der Leyen ja Britannian Johnson sopivat pyrkivänsä vauhdittamaan brexit-neuvotteluja

Britannian pääministeri Boris Johnson ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sopivat lauantaina, että he patistavat neuvottelijoitaan tekemään entistä enemmän töitä, jotta Britannian ja EU:n tulevasta kauppasopimuksesta päästäisiin yhteisymmärrykseen.

Johnson ja von der Leyen puhuivat asiasta videoneuvottelussa. Virtuaalitapaaminen järjestettiin, koska uusin neuvottelukierros päättyi perjantaina ilman tulosta. Sekä Britannian että EU:n edustajat kertoivat tuolloin, että sopimuksen tiellä on yhä useita esteitä.

Britannian pääministerin kanslia tiedotti Johnsonin ja von der Leyenin tapaamisen jälkeen, että molemmat johtajat sitoutuvat pitämään asiaa säännöllisesti esillä. Johtajat olivat yhtä mieltä siitä, että viime viikkoina neuvotteluissa on saavutettu edistystä, vaikka sopimuksessa on yhä aukkoja.

– He kehottavat pääneuvottelijoita tekemään töitä intensiivisesti rakentaakseen sillan noiden aukkojen ylitse, kerrottiin kanslian tiedotteessa.

Britannian siirtymäaika EU:sta eroamisen jälkeen päättyy joulukuun lopussa, mitä ennen EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta pyritään pääsemään sopimukseen. Aikarajana sopimuksen synnylle pidetään Eurooppa-neuvoston lokakuun 15. päivänä alkavaa kokousta.

Ei valmiutta myönnytyksiin

Sen enempää Lontoon kuin Brysselin päättäjät eivät kuitenkaan näytä valmiilta suuriin myönnytyksiin neuvotteluissa. Britannian Johnson sanoi lauantaina, että tehtävää on paljon, mutta on EU:n asia osoittaa enemmän joustavuutta. Johnsonin mukaan Britannia valmistuu myös siihen, ettei sopimusta synny ja voisi saada ”sen toimimaan hyvin”. EU-lähteistä taas kerrottiin AFP:lle, että unionin puolelta odotetaan, että Britannia alkaa toden teolla neuvottelemana isoista asioista.

Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa EU:n pääneuvottelija Michel Barnierin maanantaina. Merkel sanoi perjantaina uskovansa, että sopimus on yhä mahdollinen mutta varoitti, että lähipäivät ovat ratkaisevia.

EU kertoi torstaina aloittavansa oikeustoimet Britanniaa vastaan, koska maa yrittää yksipuolisesti muuttaa brexit-sopimusta. Komissio lähetti Britannialle asiasta kirjeen, johon maalla on kuukausi aikaa vastata.

Kiista koskee Pohjois-Irlantia. Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille ei haluttu kovaa rajaa tullimuodollisuuksineen, ja erosopimuksessa sovittiin, että Pohjois-Irlanti jäisi käytännössä osaksi EU:n sisämarkkinoita. Sen sijaan Pohjois-Irlannista muualle Britanniaan kulkevaan tavaraliikenteeseen tulisi tullimuodollisuuksia, ja tähän Britannia pyrkii uudella laillaan tuomaan muutosta.

STT

