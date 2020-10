Britannia sanoo olevansa valmis aloittamaan uudelleen brexit-neuvottelut

Britannian hallitus sanoo olevansa valmis jatkamaan brexit-neuvotteluja EU:n kanssa. Neuvottelujen on määrä jatkua torstaina Lontoossa.

Pääministeri Boris Johnsonin tiedottaja sanoi, että jäljellä on yhä merkittäviä juopia neuvotteluosapuolten näkemysten välillä. Britannia on kuitenkin valmis selvittämään, onko niitä mahdollista kaventaa intensiivisillä neuvotteluilla, tiedottaja lisäsi.

Johnsonin mukaan EU:n pääneuvottelija Michel Barnier on nyt ottanut paremmin huomioon Britannian näkökantoja sekä kommenteissaan Euroopan parlamentille että puhelinkeskustelussa Britannian neuvotteluja johtavan David Frostin kanssa.

– Omalta osaltamme pidämme selvänä, että paras ja vakiintunein tapa säädellä suhteita kahden autonomisen ja suvereenin osapuolen välillä on vapaakauppasopimus. Jos se ei ole mahdollinen, tulemme lopettamaan siirtymäajan samoilla ehdoilla kuin Australian kanssa, ja tulemme sen jälkeenkin menestymään, sanottiin Johnsonin lausunnossa.

Britannia on sopinut Australian kanssa vain kaupan perussäännöistä, joita ohjaavat Maailman kauppajärjestön WTO:n säännökset.

Britannian mukaan neuvotteluja tullaan käymään päivittäin myös viikonloppuna. Totuttuun tapaan Britannia muistutti, että ”mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu”.

Britannia on toistuvasti viestittänyt, ettei EU ole valmis riittäviin kompromisseihin.

Neuvotteluissa pyritään ratkaisemaan, miten Britannian ja EU:n välinen kauppa ja muut suhteet järjestetään sitten, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy vuodenvaihteessa.

STT

Kuvat: