Britannian ja EU:n johtajat keskustelevat kauppaneuvottelujen tilasta – neuvotteluja on käyty jo useita kuukausia

Britannian pääministeri Boris Johnson ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen keskustelevat tänään Britannian ja EU:n tulevaa suhdetta koskevien neuvottelujen tilasta.

Johnson on ilmoittanut neuvottelujen takarajaksi huomisen, mutta EU ei sitä ole tunnustanut. EU:n on sen sijaan arvioinut, että sopu olisi saavutettava lokakuun loppuun mennessä. Tällöin uusi sopimus voisi tulla voimaan vuodenvaihteessa, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy.

Neuvotteluja tulevasta suhteesta on käyty jo useita kuukausia. Kolme vaikeinta kysymystä koskevat tasavertaisia kilpailuolosuhteita, kalastusta sekä hallintoa eli riitojen ratkaisua.

Tulevan suhteen neuvotteluissa on pyritty ratkaisemaan, miten kauppa ja muut suhteet sen jälkeen järjestetään. Jos kauppasuhteista ei synny sopua, siirtyvät EU ja Britannia käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

STT

Kuvat: