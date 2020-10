Britannian ja EU:n kauppaneuvottelut voivat jatkua, vaikka pääministeri Johnsonin asettama takaraja tulee vastaan

Neuvottelut Britannian ja EU:n tulevasta suhteesta voivat jatkua senkin jälkeen, kun Britannian pääministerin Boris Johnsonin asettama takaraja tulee vastaan.

Johnson on ilmoittanut neuvottelujen takarajaksi huomisen, mutta EU ei sitä ole tunnustanut.

EU on sen sijaan arvioinut, että sopu olisi saavutettava lokakuun loppuun mennessä. Tällöin uusi sopimus voisi tulla voimaan vuodenvaihteessa, kun Britannian EU-eron jälkeinen siirtymäaika päättyy.

Britannian Johnson, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel keskustelevat tänään illalla neuvottelujen tilasta. Puhelu alkaa illalla puoli kymmeneltä Suomen aikaa.

Toistaiseksi ei ole täysin selvää, mitä Britannia aikoo tehdä, kun Johnsonin asettama takaraja ylittyy.

Neuvotteluja lähellä olevan lähteen mukaan pääministeri Johnson päättänee haluamistaan askelista vasta sen jälkeen, kun on tiedossa, mihin huomenna alkava EU-huippukokous päätyy päätelmissään neuvotteluista.

Todennäköistä on, että neuvotteluja pyritään jatkamaan Johnsonin takarajasta huolimatta. Esimerkiksi EU:n pääneuvottelija Michel Barnier on kommentoinut, että EU jatkaa työskentelyä reilun sopimuksen eteen tulevina päivinä ja viikkoina.

EU-maiden johtajat keskustelevat huippukokouksessaan neuvottelujen tilasta.

Huippukokousta vetävä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaMichelmuotoili kutsukirjeessään, että sopimuksen saavuttaminen ennen siirtymäajan loppua olisi molempien osapuolten etu, mutta sitä ei voida solmia hinnalla millä hyvänsä.

– Tulevat päivät ovat ratkaisevia, Michel kirjoitti.

Kolme vaikeaa kysymystä

Neuvotteluja tulevasta suhteesta on käyty jo useita kuukausia. Osassa kysymyksistä on saavutettu edistystä, mutta kipukohdat ovat pysyneet suunnilleen samoina läpi neuvottelujen.

Kolme vaikeinta kysymystä koskevat tasavertaisia kilpailuolosuhteita, kalastusta sekä hallintoa eli riitojen ratkaisua.

Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa. Eron jälkeen alkoi siirtymäaika, joten moni asia on säilynyt ennallaan. Muutoksia on luvassa pian, koska siirtymäaika loppuu vuodenvaihteeseen.

Tulevan suhteen neuvotteluissa on pyritty ratkaisemaan, miten kauppa ja muut suhteet sen jälkeen järjestetään. Jos kauppasuhteista ei synny sopua, siirtyvät EU ja Britannia käymään kauppaa Maailman kauppajärjestön WTO:n säännöillä.

https://twitter.com/MichelBarnier/status/1315967642608513025?s=20

Heta Hassinen

STT

Kuvat: