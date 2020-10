Brittiministeri Gove: Ovi yhä raollaan kauppasopimuksen aikaansaamiseksi

Britannia haluaa yhä saada aikaan kauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa, kertoo brittiministeri Michael Gove sunnuntaina.

Pääministeri Boris Johnson kertoi viime viikolla, että maan on valmistauduttava sopimuksettomaan EU-eroon.

Goven mukaan ”ovi on kuitenkin yhä raoillaan EU:n suuntaan”. Hän sanoi toivovansa, että sopimus saadaan aikaan.

EU:n ja Britannian neuvottelut ovat olleet jumissa. Britannia on halunnut EU:n kanssa samankaltaisen sopimuksen kuin unionilla on Kanadan kanssa.

EU on jo aiemmin sanonut, että Kanada-mallin kaltainen sopimus ei ole mahdollinen, koska Britannia ja EU ovat huomattavasti läheisempiä kauppakumppaneita keskenään kuin Kanada ja EU.

STT

