Castren oppi arvostetuimman golfkiertueen tavoille nopeasti: ”Olen onnistunut pelaamaan hyvässä mielentilassa”

Tulokaskauttaan pelaava Matilda Castren on solahtanut sujuvasti naisten arvostetuimman golfin ammattilaiskiertueen LPGA:n arkeen. Loppuviikko on silti tavallista juhlavampi, sillä Castren pelaa torstaista sunnuntaihin uransa ensimmäistä arvoturnausta, majoria.

– Tähänastinen kokemus on ollut jo hieno. Kaikki järjestelyt ovat ihan viimeisen päälle, ja sen lisäksi pelaamme huippukenttää, kisakenttään tutustunut Castren kertoi sähköpostitse STT:lle.

Aiemmin vain Minea Blomqvist-Kakko on suomalaisista pelannut golfin naisten arvoturnauksia Pohjois-Amerikassa. Britannian avoimessa mestaruuskilpailussa suomalaiset ovat tutumpi näky.

Castren, 25, on mielestään saanut hyvän vastaanoton LPGA-kiertueella. Malesialainen Kelly Tan on toiminut ”isosiskona” ja opettanut Castrenia kiertueen tavoille. Tällä viikolla Tan ja Castren asuvat yhdessä vuokraamassaan asunnossa.

Pelaajat ovat koronakuplassa eikä majapaikasta voi poistua kuin välttämättömille asioille. Koronatestissä pelaajat käyvät kotimaisemissaan ennen kisaviikkoa, ja testi uusitaan kilpailupaikalla.

– Yksittäisiä koronatapauksia on ollut noin yksi viikossa, mutta muuten olemme kaikki terveenä, Kaliforniassa asuva Castren kertoi.

Yleisöä väylien varrelle ei päästetä, mutta hiljaisuudessa pelaamiseen Castren tottui jo haastajakiertueella. Joillakin paikkakunnilla katsojia on näkynyt kuitenkin kentän aidan takana.

– Arkansasissa mieleen painui yksi par 3 -väylä, jossa viereisen talon pihalla oli lähemmäs sata ihmistä katsomassa ja viettämässä lauantaipäivää, Castren kertoi.

Arvokisakenttä nousi suosikkilistalle

Kauden kolmas major-turnaus LPGA-mestaruuskilpailu pelataan Philadelphian lähellä Newtown Squaressa. Aronimink-golfklubin kenttä saa Castrenin ihastuksiin.

– Kenttä on pitkä ja haastava, mutta voi jo sanoa, että se on yksi top 3 -lempikentistäni. Haluan nauttia kentästä ja pelata rennosti, sillä silloin myös teen parhaita tuloksia, Castren ennakoi.

Hän lunasti viime syksynä karsinnoista paikan LPGA-kiertueelle. Kiertueen päästyä koronatauon jälkeen vauhtiin Castrenin pelit ovat sujuneet, eikä Castren ole karsiutunut jatkokierroksilta. Hän kertoi etenkin rautamailoilla pelaamisen olevan vahvaa.

– Tein tauon aikana kovasti töitä. Olen myös onnistunut pelaamaan hyvässä mielentilassa, jossa hyvien tulosten teko on ollut mahdollista, Castren korosti.

Kaija Yliniemi

STT

