CBS News: Ääriliike Taleban toivoo Trumpin voittoa presidentinvaaleissa

Afganistanilainen Taleban-liike toivoo Donald Trumpin voittoa Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Talebanin edustaja Zabihullah Mujahid kertoi asiasta yhdysvaltalaisen CBS News -kanavan lauantaina julkaistussa haastattelussa.

Mujahid sanoi puhelinhaastattelussa liikkeen toivovan, että Trump voittaa vaalit ja vetää yhdysvaltalaisjoukot pois Afganistanista.

Trumpin presidentinvaalikampanjan edustaja Tim Murtaugh sanoi lausunnossa CBS News -kanavalle, että se torjuu ääriliikkeen tuen. Lausunnon mukaan Talebanin tulisi tietää, että Trump suojelee yhdysvaltalaisten etua, CBS kirjoittaa.

– Kun kuulimme Trumpin koronatartunnasta, olimme huolissamme hänen terveydestään, mutta vaikuttaa siltä, että hän on parantumassa, yksi liikkeen vanhemmista johtajista sanoi kanavalle.

Presidentti Trumpin koronatartunnasta kerrottiin päälle viikko sitten. Hän oli sairaalahoidossa päälle kolme päivää tartunnan takia, mutta on palannut jo Valkoiseen taloon. Tartunnasta on liikkunut eriäviä tietoja eikä Valkoisesta talosta ole esimerkiksi kerrottu, milloin presidentin koronatesti on ollut viimeksi negatiivinen.

Talebanin kanssa neuvotellaan

CBS kirjoittaa, että Afganistanissa on tällä hetkellä alle 5 000 yhdysvaltalaissotilasta. Määrän olisi tarkoitus laskea ensi vuoden alussa alle 2 500:aan.

Trumpin hallinto allekirjoitti helmikuussa historiallisen sopimuksen Talebanin kanssa. Sen mukaan Yhdysvaltojen joukot on määrä vetää maasta ensi vuoden kevääseen mennessä. CBS kirjoittaa, että sopimuksessa ehtona on, että Taleban irtaantuu al-Qaidasta ja neuvottelee vallan jaosta Afganistanin hallinnon kanssa.

Yhdysvaltain presidentinvaalit on määrä järjestää marraskuun alussa. Trumpilla on vaaleissa vastassaan demokraattien ehdokas, entinen varapresidentti Joe Biden.

https://www.cbsnews.com/news/taliban-on-trump-we-hope-he-will-win-the-election-withdraw-us-troops/

Milja Rämö

STT

Kuvat: