Chileläiset haluavat eroon diktatuurin aikaisesta perustuslaista – kansanäänestyksessä kannatettiin laajasti uuden lain laadintaa

Chileläiset haluavat maahan uuden perustuslain. Sunnuntaina järjestetyssä kansanäänestyksessä noin kolme neljäsosaa äänestäneistä ilmoitti haluavansa eroon vanhasta diktatuurin aikaisesta perustuslaista, kun äänistä oli laskettu yli puolet.

Maassa oli Augusto Pinochetin sotilasdiktatuuri vuosina 1973-1990.

Chilessä alkoivat yli vuosi sitten laajat protestit, joissa on vaadittu tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Perustuslain uusiminen on ollut protestoijien keskeisiä vaatimuksia. Uuden perustuslain toivotaan vähentävän taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Presidentti Sebastian Pinera kutsui kansakuntaa yhteistyöhön uuden lain puolesta puheessaan, jossa hän tunnusti äänestystuloksen.

– Tähän saakka perustuslaki on jakanut meitä. Nyt meidän täytyy tehdä yhdessä töitä sen eteen, että uusi perustuslaki antaa raamit yhtenäisyydelle, vakaudelle ja tulevaisuudelle, presidentti sanoi.

Kansanäänestyksessä kysyttiin myös, keiden pitäisi laatia uusi perustuslaki.

Vaihtoehtoina olivat parlamentin jäsenistä ja kansalaisista koottu paneeli tai 155-henkinen ryhmä, joka koostuu pelkästään kansalaisista. Äänestäjien enemmistö kannatti lainlaatijaksi vain kansalaisista koostuvaa ryhmää.

Uuden lain työstämisen on määrä alkaa huhtikuussa. Uusi perustuslaki menee sen jälkeen vielä kansanäänestyksen hyväksyttäväksi vuonna 2022.

Tuhannet juhlivat Santiagossa

Uutistoimisto AFP:n mukaan ihmiset kerääntyivät sunnuntaina juhlimaan äänestystä monissa kaupungeissa. Hallinnollisessa pääkaupungissa Santiagossa oli liikkeellä tuhansittain ihmisiä.

– En olisi uskonut, että chileläiset pystyvät yhdistämään voimansa tällaisen muutoksen eteen, juhlijoiden joukossa ollut Maria Isabel Nunez sanoi.

Myös mielenosoitukset jatkuivat sunnuntaina. Plaza Italian nimellä tunnetulla alueella Santiagossa poliisit käyttivät kyynelkaasua ja vesitykkejä kiviä heitelleitä mielenosoittajia vastaan.

Varsinainen äänestys sujui AFP:n mukaan rauhallisesti: eri puolilla maata nähtiin pitkiä jonoja, joissa ihmiset jonottivat maskit kasvoillaan.

STT

