CNN: Useat yhdysvaltalaissairaalat joutuneet verkkohyökkäysten kohteeksi – tapaukset voivat liittyä toisiinsa

Yhdysvalloissa useat sairaalat ympäri maata ovat joutuneet verkkohyökkäysten kohteeksi, kertoo uutiskanava CNN. Sairaaloihin on kohdistettu niin sanotulla ransomwarella eli kiristyshaittaohjelmilla tehtyjä hyökkäyksiä.

Maan hallinnon sisäinen viranomaislähde kertoo uutiskanavalla, että lukuisiin sairaaloihin on kohdistettu hyökkäyksiä kahden viime päivän aikana. Lähde kertoo hyökkäysten voivan liittyä toisiinsa ja liittovaltion tutkivan niitä.

Yhdysvaltain kyberturvallisuusvirasto (CISA) on antanut varoituksen terveydenhuollon laitoksiin kohdistuvista hyökkäyksistä. CISA kertoi Twitterissä, että maassa on välitön ja lisääntynyt uhka, joka kohdistuu yhdysvaltalaissairaaloihin ja terveyspalveluiden tarjoajiin.

Verkkohyökkäyksistä annetun varoituksen takana ovat CISA:n lisäksi liittovaltion poliisi FBI sekä Yhdysvaltain sosiaali- ja terveysministeriö.

Kolme eri osavaltioissa toimivaa terveydenhuollon tahoa on erikseen vahvistanut CNN:lle joutuneensa hyökkäysten kohteeksi.

Verkkohyökkäysten määrä on ollut kasvussa

Kyberturvallisuusyritys Mandiantin asiantuntijat ovat CNN:n mukaan kertoneet tunnistaneensa tiistaina ainakin kolme hyökkäystä ja keskiviikkona yhden.

Sairaalat ovat joutuneet hyökkäysten vuoksi ohjaamaan potilaitaan toisiin hoitolaitoksiin. Tämän vuoksi potilaat voivat joutua odottamaan kauemmin päästäkseen elintärkeisiin hoitoihin.

Mandiantin teknologiajohtaja Charles Carmakal kuvaili uutiskanavan mukaan hyökkäyksiä merkittävimmäksi Yhdysvalloissa nähdyksi kyberturvallisuusuhaksi. Carmakalin mukaan hyökkäyksen taustalla ovat taloudelliset motiivit.

Verkkohyökkäysten määrä on ollut CNN:n mukaan selvässä kasvussa tänä vuonna. Sairaaloihin kohdistuneita hyökkäyksiä on ollut useampia jo heinäkuun jälkeen.

Hyökkäysten tekijöistä ei ole tietoa.

https://edition.cnn.com/2020/10/28/politics/hospitals-targeted-ransomware-attacks/index.html?utm_content=2020-10-28T23%3A37%3A35&utm_source=twcnnbrk&utm_medium=social&utm_term=link

https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-302a

https://twitter.com/CISAgov/status/1321620879617478660?s=20

Arttu Mäkelä

STT