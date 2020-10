CNN: Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset tutkivat yli kolmen vuoden ajan egyptiläistä yhteyttä Trumpin kampanjarahoihin

Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset tutkivat yli kolmen vuoden ajan epäiltyä egyptiläisen valtiollisen pankin kautta tullutta laitonta rahoitusta presidentti Donald Trumpin vuoden 2016 vaalikampanjaan, kertoo CNN.

Tutkinnan keskiössä oli Trumpin omalle vaalikampanjalleen sen viime metreillä tekemä 10 miljoonan dollarin lahjoitus, jonka takaa epäiltiin löytyvän ulkomaalaista rahaa. Ulkomaisen rahoituksen vastaanottaminen Yhdysvaltain vaalikampanjoita varten on laitonta.

CNN:lle puhuneiden useiden lähteiden mukaan egyptiläisen yhteyden tutkinta alkoi jo ennen erikoissyyttäjä Robert Muellerin tutkintaa, joka kohdistui Venäjän vaikutusyrityksiin vuoden 2016 presidentinvaaleihin, Trumpin kampanjaväen venäläisiin kytköksiin sekä presidentin epäiltyyn oikeudenkäytön estämiseen.

Egypti-tutkintaa jatkettiin osana Muellerin tutkintaa. CNN:n tietojen mukaan egyptiläispankkiin liittyvä tutkinta jatkui myös sen jälkeen, kun Muellerin tutkinta paketoitiin.

Trumpin ja Egyptin presidentin tapaaminen suurennuslasin alla

Tutkinnassa kiinnitettiin huomiota muun muassa Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin ja Trumpin tapaamiseen YK:n yleiskokouksen yhteydessä New Yorkissa viikkoja ennen kampanjan loppua ja Trumpin valintaa presidentiksi. Al-Sisi oli ensimmäinen ulkomaalainen johtaja, joka onnitteli Trumpia tämän vaalivoitosta puhelimitse.

Lopulta egyptiläisyhteyden tutkinta lopetettiin ilman syytteiden nostamista, koska ulkomaalaista rahoitusta ei voitu todistaa. Syyttäjät Washingtonissa olisivat kuitenkin halunneet saada lisätietoja Trumpin raha-asioista oikeuden määräyksellä, mikä jäi toteutumatta.

Muellerin tutkintaa on arvosteltu siitä, ettei se pureutunut tarpeeksi rohkeasti Trumpin raha-asioihin. Muellerin on kerrottu epäilleen, että Trump olisi antanut hänelle potkut, jos erikoissyyttäjän tutkinta olisi lähtenyt tonkimaan presidentin finansseja liian innokkaasti.

Mueller kieltäytyi kommentoimasta asiaa CNN:lle. Trumpin vuoden 2020 kampanjan edustajan mukaan presidentti ”ei saanut penniäkään” Egyptiltä.

Myös Egyptin presidentin tiedottaja kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

https://edition.cnn.com/2020/10/14/politics/trump-campaign-donation-investigation/index.html

Lassi Lapintie

STT

