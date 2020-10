CNN: Yhdysvaltain senaatti toimii vain muodollisesti, republikaanisenaattorit halutaan takaisin tehtäviinsä reilun parin viikon päästä

Yhdysvalloissa republikaanijohtoisen senaatin enemmistöjohtaja Mitch McConnell on vaatinut republikaanisenaattoreille lähettämässään viestissä, että senaattorit palaavat tehtäviinsä 19. lokakuuta mennessä. Senaatin aikataulua tarkentavan sähköpostin on nähnyt uutiskanava CNN.

McConnellin mukaan senaatti toimii edellä mainittuun päivään saakka vain muodollisesti.

Viesti on CNN:n mukaan tuore merkki siitä, että kiistelty korkeimman oikeuden tuomarinimitys voi olla vaakalaudalla presidentin ja republikaanisenaattorien saamien koronatartuntojen vuoksi. Presidentti Donald Trump puolueineen haluaa senaatin sinetin nimitykselle vielä ennen vaaleja.

CNN:n mukaan kahdenkin senaattorin palaamatta jääminen voisi viedä republikaaneilta enemmistön nimitysäänestyksessä.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-covid-19-updates-saturday/h_e2ec260e9ef624628cda1b54de22c84e

STT

